Most-Híd by privítal, keby liberálne strany išli do najbližších volieb na jednej kandidátke

Strana Most-Híd by privítala, keby liberálne strany išli do najbližších volieb na jednej kandidátke. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár. Liberálna menšina tvorí podľa predstaviteľov Mosta-Híd na Slovensku významnú časť populácie a mala by mať dôstojné zastúpenie v Národnej rade SR a budúcej vláde, keďže liberálne strany doteraz vždy stáli na strane demokracie a ekonomických reforiem.