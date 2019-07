Kiska: Nikdy by som nesúhlasil, aby som dostával od štátu dva platy

Exprezident a líder novovznikajúcej politickej strany Za ľudí Andrej Kiska by nikdy nesúhlasil, aby dostával od štátu dva platy. Peniaze by opäť rozdal. Uviedol to v reakcii na návrh poslanca za Most-Híd Petra Kresáka o pozastavení výhod bývalých prezidentov, ktorí by sa ujali nižšej ústavnej funkcie.

„V politike mi nikdy nešlo o žiadne peniaze ani výhody, rozdal som celý prezidentský plat 300 000 eur rodinám v núdzi. Len pre ilustráciu – pán poslanec Kresák mlčal, keď si poslanci zdvihli plat o tisíc eur mesačne, a mlčí, aj keď jeho strana Most – Híd chce zákonom zobrať peniaze mestám a obciam. Názor nech si ľudia urobia sami,“ uviedol v reakcii, ktorú zverejnil na sociálnej sieti Facebook.

„Musím sa tiež pousmiať, ak chce niekto zákonom riešiť moje oslovenie. Je mi to naozaj úplne jedno. Aj pána Kresáka a vládnu koalíciu by malo trápiť zdravotníctvo, boj proti korupcii, školstvo a mnohé iné veci, ktoré trápia aj milióny našich občanov. A ochranka? Ja som si ju nevybral, polícia koná podľa zákona, ktorý schválili poslanci, ja to môžem len rešpektovať. Ak sa zmení, budem zákon rešpektovať rovnako,“ dodal s tým, že konečne musí prísť vláda, ktorá bude riešiť problémy ľudí a nie zákony, ako oslovovať bývalých prezidentov."

Na možnosť pozastaviť výhody exprezidentom poukázal poslanec NR SR za Most-Híd Peter Kresák. Podľa neho neexistujú relevantné dôvody, ktoré by bránili bývalým prezidentom uchádzať sa o niektorú ústavnú funkciu a získať ju. Preto bude podľa neho zrejme potrebné jednoznačne precizovať, že výkon a výhody spojené s aktuálnou, aj nižšou ústavnou funkciou, majú mať prednosť pred výhodami plynúcimi z postavenia prezidenta po skončení výkonu jeho funkcie. Svoj postoj vyjadril Kresák na sociálnej sieti. Bývalý prezident by mal poberať plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a náhrady ďalších výdavkov z nižšej funkcie, ktorú získal po skončení v úrade hlavy štátu. Podľa Kresáka bude zrejme potrebné doplniť zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky o riešenie problému, ktorý môže nastať, ak niektorý z bývalých prezidentov začne vykonávať ďalšiu ústavnú funkciu.

Koaličný poslanec tvrdí, že je potrebné pripraviť právny poriadok Slovenskej republiky na situáciu, v ktorej by sa bývalý prezident stal napríklad poslancom Národnej rady SR, členom vlády Slovenskej republiky, sudcom Ústavného súdu SR, predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky, sudcom, predsedom alebo podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR či generálnym prokurátorom. „Ak by sa tak stalo, vznikol by celý rad ťažko riešiteľných situácií a problémov. Niektorých dokonca aj ústavných. Ak by bol napríklad bývalý prezident zvolený za poslanca NR SR, mohol by sa ako jediný poslanec počas výkonu tejto funkcie oslovovať pán prezident/pani prezidentka a mal by teda mať výnimočné postavenie oproti iným poslancom? Mal by mať právo na dvojnásobný poslanecký plat z verejných zdrojov (v zmysle zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky prezidentovi po skončení výkonu jeho funkcie patrí doživotne plat vo výške platu poslanca), či k dispozícii vozidlo s vodičom a popri poslaneckej kancelárii aj prezidentskú kanceláriu a všetko to financované z verejných zdrojov,“ pýta sa na Facebooku Kresák.

Úvahy poslanca Petra Kresáka (Most-Híd) na Facebooku v tejto chvíli vníma strana Most-Híd ako súkromné uvažovanie poslanca a ústavného právnika, ktorý dôverne pozná Ústavu SR. Strana Most-Híd tak reagovala na jeho návrh na pozastavenie výhod bývalého prezidenta, ktorý by sa ujal nižšej ústavnej funkcie. „Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, či by sme chceli iniciovať úpravu na legislatívnej úrovni. S tým, že zákonodarca nerátal so súčasným stavom, konkrétne s tým, že sa prezident vráti do aktívnej politiky, sa nedá nesúhlasiť,“ uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.