Vrtuľníky Black Hawk pristanú ešte v tomto roku, rezort obrany ich plánuje dodatočne vyzbrojiť

Zvyšných päť vrtuľníkov typu UH-60M Black Hawk pristane na našom území do konca roka. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková s tým, že rezort plánuje ešte stroje dodatočne vyzbrojiť. Dodatočné vybavenie vrtuľníkov avizoval šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS) ešte v závere minulého roka, pričom hovoril o streleckých systémoch, ktoré by mohli byť nápomocné pri podpore pozemných síl.