Kiska nechce prísť o všetky prezidentské benefity

Na štátnej limuzíne a so štátom plateným ochrankárom chodí exprezident aj na akcie spojené so vznikom jeho novej strany. A ak sa Andrej Kiska po budúcoročných voľbách dostane do parlamentu alebo do vlády, tieto výhody mu zostanú.

V porovnaní so svojimi kolegami bude mať nadštandardné benefity, napríklad aj dva štátne platy. Poslanec za Most-Híd Peter Kresák prichádza s návrhom, aby bonusy, na ktoré má exprezident nárok, boli v takýchto prípadoch dočasne pozastavené. Kiska sa však ochranky vzdať nechce, na Kresáka osobne zaútočil. Poslanec však nie je sám, kto má takýto názor. Viacerí politici aj odborná obec sa zhodujú, že Kiska vstupom do politiky vytvoril neštandardnú situáciu, a istá zmena je namieste.

Po skončení funkcie exprezidenti štandardne opúštajú politiku, zvyknú pokračovať v reprezentácii krajiny, verejne vystupujú na rôznych fórach. Zákon im aj preto priznáva nárok na doživotnú odmenu vo výške poslaneckého platu, čo je tento rok 3 039 eur (bez paušálnych náhrad). Navyše dostávajú od Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií služobné vozidlo s „plnou“ nádržou, šoféra a ochrankára v jednej osobe. Ostáva im prezidentský titul a vysoké protokolárne postavenie. V protokole zastávajú piate miesto, za aktuálnym prezidentom, predsedom Národnej rady, predsedom vlády a predsedom Ústavného súdu.

Pôvodne bol zákon koncipovaný tak, že hlava štátu po skončení svojej funkcie odchádza do politického dôchodku.

V súvislosti s budúcou politickou Kiskovou kariérou poukázal ústavný právnik a poslanec Mostu – Híd Peter Kresák na možnosť pozastavenia výhod politicky aktívneho exprezidenta. „Pôvodne bol zákon koncipovaný tak, že hlava štátu po skončení svojej funkcie je osoba, ktorá odchádza do politického dôchodku. Dnes sme ale v situácii, keď sa ukazuje, že prezidenti v budúcnosti možno nebudú politicky pasívni a budú sa uchádzať o ďalšie funkcie. Z toho vypláva požiadavka to nejako opraviť, pretože okrem doživotnej renty, ochranky či vozidla sú tam aj isté protokolárne veci ako oslovovanie a titulovanie. Bolo by asi rozumné tieto výhody počas vykonávania inej ústavnej funkcie pozastaviť,“ vysvetlil Kresák.

Kresák odmietol, že by jeho návrh smeroval osobne proti Kiskovi, prípadne prezidentke Zuzane Čaputovej. „Nie je to namierené proti nikomu. Je úplne smiešne spájať to s konkrétnymi osobami. Je to niečo, čo vnímam ako problém nastavenia ústavného systému. Preto sa bránim aj lacným nálepkám ako lex Kiska. Verím, že aj po pani Čaputovej prídu ďalší prezidenti a tento problém sa môže opakovať. Vo Francúzsku sedí exprezident v ústavnej rade, čo je niečo ako náš Ústavný súd. Platí tam ale napríklad výnimka, ak sa exprezident pokúša vrátiť do politiky. Je to problém s kumuláciou funkcií a otázka rovnosti,“ zdôraznil Kresák.

Keďže nejde o odňatie výhod, iba o pozastavenie, nedá sa podľa neho v prípade Kisku hovoriť o retroaktivite. „Stačí na to vstúpenie do zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Mám pripravený aj návrh novely. Poslal som ju koaličným partnerom, bude sa o tom diskutovať a uvidíme, aký bude záver. Aj z reakcií politických strán mám pocit, že väčšina chápe problém tak, ako som ho otvoril,“ doplnil Kresák.

VIDEO: Lex Kiska a lex Čaputová? Necielim priamo na nikoho, hovorí Kresák

Kiska: Musím sa pousmiať, ak chce niekto zákonom riešiť moje oslovenie.

Kiska však túto aktivitu zobral osobne. Na Kresáka zaútočil. „Pán poslanec Kresák mlčal, keď si poslanci zdvihli plat o tisíc eur mesačne, a mlčí aj keď jeho strana Most – Híd chce zákonom zobrať peniaze mestám a obciam. Samozrejme, nikdy by som nesúhlasil, aby som dostával od štátu dva platy. Musím sa tiež pousmiať, ak chce niekto zákonom riešiť moje oslovenie. Je mi to naozaj úplne jedno,“ reagoval exprezident.

Štátnej limuzíny a ochranky, ktorá s ním chodí aj na akcie, ktoré súvisia so založením jeho politickej strany, sa však vzdať nechce. „Ja som si ju nevybral, polícia koná podľa zákona, ktorý schválili poslanci, ja to môžem len rešpektovať. Konečne však musí prísť vláda, ktorá bude riešit problémy ľudí a nie zákony, ako oslovovať bývalých prezidentov,“ dodal Kiska.

Podpredseda strany Smer Martin Glváč zareagoval na Kresákov návrh pozitívne. „Výborný nápad. Podobné riešenie som spomínal prezidentovi Andrejovi Kiskovi pri rozlúčke v prezidentskom paláci. Určite to podporím a budem sa snažiť získať podporu u kolegov,“ avizoval na sociálnej sieti.

Kresákova domáca strana Most – Híd považuje zatiaľ túto diskusiu za predčasnú a chce o nej najprv diskutovať v strane. "S tým, že zákonodarca nerátal so súčasným stavom, konkrétne s tým, že sa prezident vráti do aktívnej politiky, sa nedá nesúhlasiť,“ podotkla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Danko sa do zmeny nehrnie

Predseda tretej koaličnej strany Andrej Danko (SNS) sa do tejto zmeny zatiaľ nehrnie. Apeluje na Kiskovu morálku. „Beriem to len ako taký šplech doktora Kresáka. Je to len teoretizovanie. Ak s tým príde predseda Béla Bugár, budeme sa o tom baviť. Je to morálna otázka na Andreja Kisku, aké tituly si nechá, či bude svoje prezidentské výhody užívať v politickom boji. Keby som bol ja na jeho mieste, výhod sa vzdám,“ odkázal predseda parlamentu.

Kresákov návrh neodmieta ani opozícia, ktorá uznáva, že Kiska priniesol zmeny zvyklostí a treba sa s tým nejako vyrovnať.,,Doteraz bola na Slovensku zavedená taká zvyklosť, ktorá bola súčasťou politickej kultúry, že prezidenti po ukončení svojej funkcie už nevstupujú do politiky. Zmenil to až Andrej Kiska, ktorý po ukončení prezidentovania vstúpil do straníckej politiky. Preto by sme chceli počuť aj jeho názor na tento problém,“ uviedol hovorca SaS Róbert Buček.

Podľa OĽaNO by mal exprezident poberať výhody len z jednej funkcie

Obyčajní ľudia sú presvedčení, že exprezident by mal poberať len výhody vyplývajúce z jednej funkcie. „Takisto pokladáme za neférové voči ľuďom, aby bývalí ústavní činitelia využívali štátnu limuzínu alebo ochranku na svoju stranícku predvolebnú kampaň, prípadne na sťahovanie nábytku svojich blízkych osôb," zdôraznil hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Politický analytik Ján Baránek s Kresákom súhlasí. „To, čo navrhuje, má logiku. Nedá sa tu hovoriť o nejakej diskriminácii, lebo exprezident si môže vybrať, či bude užívať tieto výhody, alebo pôjde do politiky. Bolo by to dosť komplikované a bilo by sa to. Aj logistika s ochrankou by bola dosť náročná. Aktívny politik má oveľa aktívnejší program ako emeritný prezident. Podporujem takúto snahu vyriešiť túto bezprecedentnú situáciu, ktorá nám tu vzniká,“ dodal Baránek a pripomenul, že pri tejto príležitosti by sa mohol vyriešiť aj nárok na dôstojnú kanceláriu exprezidenta a prípadne najakého asistenta.