Sulík: SaS je vyprofilovaná strana a nechce, aby sa jej profil obrusoval dohodami

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má záujem na rozumných dohodách a nie na podpisovaní bezobsažných papierov. Povedal to líder strany Richard Sulík s tým, že sa zúčastní na akýchkoľvek rokovaniach o spolupráci s inými politickými stranami. Uviedol to v súvislosti s dohodou, ktorú minulý týždeň podpísali lídri strán Progresívne Slovensko (PS), Spolu a KDH. Ich dohoda je paktom o neútočení. V dohode sa zaväzujú, že na seba nebudú v kampani útočiť a budú viesť konštruktívny dialóg s cieľom nájsť programové prieniky.

„Zúčastním sa na akýchkoľvek rokovaniach tohto typu. Máme záujem o rozumné a zmysluplné dohody. Nemám záujem podpisovať bezobsažné papiere,“ zdôraznil predseda liberálov s tým, že finálnej dohode vždy musia predchádzať rokovania o obsahu.

Zároveň dodal, že ak bude oslovený so žiadosťou o rokovanie, tak sa na diskusii zúčastní, ale pripomenul, že SaS pôjde do volieb samostatne. „Máme jasný program, máme silný tím ľudí, máme voličom čo ponúknuť. Sme vyprofilovaná strana a nechcem, aby sa tento náš profil strácal alebo obrusoval dohodami, ktoré mnohokrát majú "mačkopsový“ charakter," uviedol.

V dohode medzi PS, Spolu a KDH mu osobne chýba, že v nej nie je jasne vylúčená spolupráca so Smerom, SNS a ĽSNS. „Chcem veriť, že je to len akási chyba, že na to len zabudli. Ak by to tam nebolo zámerne, je to veľmi povážlivé, lebo Smer treba nahradiť,“ povedal Sulík, ktorý dlhodobo odmieta spoluprácu so Smerom, SNS a ĽSNS. „Tieto strany nie sú zlučiteľné so solídnym a zodpovedným vedením štátu,“ dodal.

Sulík sa vyjadril aj na margo nedávneho vyhlásenia Miroslava Beblavého (Spolu), ktorý uviedol, že ak by SaS Richarda Sulíka a OĽaNO Igora Matoviča boli schopné robiť politiku, akú by mali, nikdy by strana Spolu nemala šancu vyrásť.

„Robíme konzistentnú politiku, robíme takú politiku, akú robiť vieme. Hľadíme na to, aby naša politika bola zmysluplná a ideme do toho, aj keď nie je naša politika v prvom rade ľúbivá. Neoslovíte všetkých voličov každým jedným tvrdením, ale robíme politiku najlepšie ako vieme,“ priblížil šéf liberálov.

Je presvedčený, že hoci vznikajú nové politické strany s nováčikmi v politike, je potrebná existencia aj skúsených strán. „Toto budeme vysvetľovať voličom, že ak chcú, aby sa to tu nezosypalo po výmene Smeru, tak SaS by mala mať primerane silné miesto v budúcej vláde,“ dodal Sulík s tým, že SaS má kvalitný program, na ktorom pracovali stovky ľudí. „Sme ustálená, veľmi skúsená strana, máme desať rokov. Neviem, ktorá z opozičných parlamentných strán má takúto históriu,“ uzavrel.