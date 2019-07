Kiska prezidentské výhody chce, dal sa okamžite na protiútok

Ochrankár, limuzína, poslanecký plat 3039 eur mesačne, oslovenie "pán prezident". Andrej Kiska sa nechce vzdať výhod, ktoré majú exprezidenti, aj keď vstupuje do straníckej politiky. Kiska slovne zaútočil na poslanca Petra Kresáka (Most - Híd), ktorý navrhol zmenu. Doteraz prezidenti po ukončení mandátu na rozdiel od Kisku nevstupovali do straníckej politiky a tak sa výhody pre nich brali ako primerané.

Kiska aktivitu poslanca Kresáka zobral osobne a na poslanca slovne zaútočil. Kiskova budúca strana Za ľudí má preferencie len okolo 5-percentnej úrovne a Kiska sa v poslednej dobe ostrejším slovníkom snaží zjavne vyburcovať voličov. Kresák pritom hovorí, že zmenou zákona necieli na nikoho. „Pán poslanec Kresák mlčal, keď si poslanci zdvihli plat o tisíc eur mesačne, a mlčí aj keď jeho strana Most – Híd chce zákonom zobrať peniaze mestám a obciam. Samozrejme, nikdy by som nesúhlasil, aby som dostával od štátu dva platy,“ reagoval exprezident. Kiska tiež povedal, že v politike mu nikdy nešlo o žiadne peniaze ani výhody, „rozdal som celý prezidentský plat 300 000 eur rodinám v núdzi.“ Kiska roky žije z peňazí zarobených z pochybného nebankového biznisu splátkových firiem. Ak si ľudia kúpili spotrebiče a čo i len jednu splátku neuhradili, dlh im rýchlo rástol a niektorí ľudia tak prišli o majetky. Kto sa súdil, spravidla uspel, keďže súdy praktiky Kiskových nebankoviek označovali za neprimerané. Zmena zákona, ako ju navrhuje poslanec Kresák, nateraz má podporu v koalícii aj opozícii. Podľa OĽaNO by mal exprezident poberať výhody len z jednej funkcie a Kresákov návrh neodmieta ani SaS.

Politické dianie si napriek letným prázdninám uplynulý týždeň našlo miesto na TV Pravda. Okrem toho divákov zaujalo dianie okolo obchvatu Bratislavy, kalamita s myšami na poliach či obľúbené videopredpovede počasia na TV Pravda.

Pozrite si TOP 10 videí týždňa TV Pravda.

1.

Podľa zákona patrí prezidentovi SR doživotne plat vo výške platu poslanca či doživotné oslovovanie „pán prezident“/“pani prezidentka“ aj doživotné pridelenie vozidla s vodičom. Podľa poslanca Petra Kresáka (Most – Híd) by sa to malo zmeniť.

***

2.

Lucia Ďuriš Nicholsonová bude viesť významný výbor europarlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Po získaní funkcie okrem iného povedala: „Ja som dosť taký človek činov. Ja dosť nemám rada také politické bľabotanie…“

***

3.

Sárközy: Ľudia si zaslúžia, aby im zostalo viac peňazí. Podľa Turčányho im nemožno druhou rukou brať. Pozrite si ďalšiu časť relácie Ide o pravdu s moderátorkou Zuzanou Martinákovou.

***

4.

Ministerka Kalavská nevylúčila demisiu, po rokovaní s predsedom Smeru Ficom už povedala niečo iné.

***

5.

Budúci premiér Truban? Treba vedieť dávať ego do úzadia.

***

6.

Autentické video: V centre Krompách sa bili tínedžeri.

***

7.

Vojna s hrabošmi na poliach – víťazi a porazení.

***

8.

Vzorky pôdy z obchvatu Bratislavy na D4R7 potvrdili výskyt azbestu.

***

9.

Ochranári „vypiekli“ s poľovníkmi, uniesli im 500 kačíc.

***

10.

Unikátny policajný pes skákal za zločincom cez okno auta.

***