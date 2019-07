Hranice volebnej agitácie podľa Danka? Politológ: V hre je férovosť súťaže

Šéf národniarov Danko teraz avizuje, že so zmenami ešte neskončil. Ďalšie novelizácie chce priniesť do parlamentu na jeseň. Poslanci by mali podľa neho prijať zákony s trestnoprávnym dopadom za porušovanie volebných pravidiel. Predseda parlamentu hovorí aj o novelizácii Trestného zákona. Parlamentné voľby sú pritom „za dverami“, keďže sa majú konať vo februári či marci 2020.

V minulosti boli pochybnosti o financovaní strán, ktoré prezentujú takzvanú „zmenu“. Ide o nové politické subjekty, ktoré naposledy uspeli v eurovoľbách. Pochybnosti sa týkali aj toho, či môžu v komunálnych voľbách kandidovať zástupcovia občianskych platforiem, ktoré sa tvária, že idú proti klasickej straníckej politike.

