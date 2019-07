Narozdiel od Smeru, SNS a ĽSNS, považujú PS/Spolu SaS za potenciálneho koaličného partnera

Pre koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu je prvoradá spolupráca a výmena starého štýlu politiky. Pre agentúru SITA to za koalíciu uviedla Zuzana Vargová.

„Preto nás mrzí, že tak vyjadrenia pána Sulíka o digitálnych oligarchoch a militantoch, ako aj vyjadrenia pána Matoviča o sprisahaní Penty ich skôr zaraďujú do generácie starých politikov. Zároveň sme prekvapení, že v jeden deň príde zo SaS ponuka na neútočenie aj rozhovor s Richardom Sulíkom, kde na nás opäť útočí. Napriek tomu ich, narozdiel od Smeru, SNS a ĽSNS, považujeme za potenciálnych koaličných partnerov," píše koalícia vo svojom stanovisku.

Strana SaS očakáva, že ak príde Progresívne Slovensko/Spolu s ponukou na dohodu, tak v nej už bude zakomponovaný aj jej dlhodobo odmietavý postoj voči vláde Smeru. Dohoda opozičných strán musí podľa liberálov obsahovať stop Smeru, Slovenskej národnej strane a Ľudovej strane Naše Slovensko. „V záujme zvýšenia dôvery voličov budeme preto trvať na tom, aby súčasťou dohody bolo aj vyhlásenie, že strany PS/Spolu a SaS po voľbách nevstúpia do vládnej koalície so stranami Smer, SNS a ĽSNS alebo do vlády, ktorá bude od hlasov poslancov týchto strán závisieť. Jedine v takomto prípade bude mať dohoda opozičných strán zmysel v naplnení nádejí na zmenu smerovania našej krajiny,“ podotkli liberáli.