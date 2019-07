Sviatok dúhy v tieni politických hier

Dúhový Pride po deviaty raz pripomenie Bratislave, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Na podujatie lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) ľudí každoročne reaguje protipochod Hrdí na rodinu. Prvýkrát sa do týchto dvoch akcií zamiešali politici viac ako inokedy.

Tradičný Dúhový pochod každoročne pripomína potrebu tolerancie, aktivisti žiadajú rovnaké šance na spokojný život pre všetkých. Odkazujú štátu, aby dal legálny právny rámec rozmanitým typom rodiny. Organizátori akcie vopred vyzvali politikov, aby si nenahrávali politické body útokmi na LGBT komunitu. Už teraz je jasné, že s výzvou neuspeli. Do protipochodu Hrdí na rodinu, ktorého symbolom budú červené tričká účastníkov, sa chystajú aj poslanci parlamentu vrátane predsedu NR SR Andreja Danka (SNS). Toto podujatie organizuje každoročne šéf Aliancie za rodinu Anton Chromík cielene v rovnakom termíne, v ktorom sa koná dúhový festival.

"Každý má právo žiť, ako sa rozhodne, nikto však nemá právo na to, aby maloleté deti nútil žiť vo zväzku dvoch mužov alebo dvoch žien. Pre SNS vždy bola hranica akceptovateľnosti to, aby si homosexuálne páry nemohli adoptovať maloleté deti,“ tvrdí Danko. Na protipochod sa chystajú aj predstavitelia Sme rodina. Michaela Jurcová z tlačového oddelenia strany tvrdí, že tam pôjdu ako súkromné osoby, spolu so svojimi rodinami.

Podľa ľudskoprávneho aktivistu Petra Weisenbachera je organizovanie podujatia proti Dúhovému pochodu nezmysel. „Dúhový Pride nijakým spôsobom nechce vystupovať voči akýmkoľvek rodinám. Práve naopak, jednou z jeho požiadaviek, aj požiadaviek ďalších LGBT a ľudskoprávnych organizácií je, aby na Slovensku boli zákonom uznané všetky druhy rodín, nielen tie tzv. tradičné,“ podčiarkol Weisenbacher. Napriek tomu dodáva, že sa musíme pripraviť na to, že politici budú aj naďalej z tejto témy vytĺkať politické body.

Výzva, aby tak nerobili, je preto podľa neho z praktického pohľadu zbytočná. „Hoci s ňou, samozrejme, z obsahového hľadiska súhlasím. Vieme však, že máme v parlamente fašistickú stranu ĽS NS, máme tam stranu Sme rodina, ktorá sa pripojila do európskej rodiny strán, kde sú aj fašistické strany. Realita je inde a treba sa pripraviť na to, že táto téma bude zneužívaná v politike a treba proti tomuto a homofóbii bojovať inými prostriedkami,“ myslí si aktivista.

Ombudsmanka sa postavila za dúhové rodiny

Ani Dúhový Pride nezostane bez účasti politikov. Pôjde naň napríklad viacero členov opozičnej SaS aj mimoparlamentného Progresívneho Slovenska. Premiér Peter Pellegrini (Smer) a prezidentka Zuzana Čaputová dnes v uliciach hlavného mesta pochodovať nebudú. Obaja oznámili, že sa nezúčastnia ani jedného z podujatí. Rovnako exprezident Andrej Kiska (Za ľudí).

Prezidentka Čaputová sa LGBT menšiny zastala aspoň prostredníctvom sociálnej siete. Uviedla, že rodinu ohrozujú najmä sociálne a ekonomické podmienky. „Chápem aj strach o rodinu v rovine hodnôt, ktoré ju chránia. Chcem však povedať, pomáhajme rodinám a nebojme sa o ich hodnoty. Aj homosexuálne orientovaní ľudia majú matky a otcov, dedkov a babky – rodinu, na ktorej im záleží, rovnako ako nám všetkým,“ napísala prezidentka. Dodala, že je potrebné upozorniť na potrebu zlepšenia situácie práv LGBT ľudí, ale aj na ochranu všetkých rodín na Slovensku.

Do akcie sa už tradične zapojí verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Prednesie prejav, okrem toho vyvesí na svojom úrade dúhovú vlajku. Ostatné dva roky ju za tento krok ostro kritizovala SNS. Vo štvrtok sa Patakyová postavila aj za tzv. dúhové rodiny, v ktorých páry rovnakého pohlavia vychovávajú deti. „Som ľudsky presvedčená o tom, že deťom nemôžu ublížiť milujúci rodičia a rodinné prostredie, v ktorom funguje súdržnosť, rešpekt a pomoc,“ vyhlásila Patakyová.

Svojou účasťou podporí LGBT komunitu aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Vystúpi s príhovorom. „Dúhová vlajka na magistráte vyvesená nebude, primátor Matúš Vallo dal podujatiu osobnú podporu,“ odpovedal pre Pravdu hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Podporu Dúhovému pochodu vyjadrili predstavitelia 35 ambasád na Slovensku aj slovenské Zastúpenie Európskej komisie. Zdôraznili, že ich záväzkom je chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Iniciatíva ambasád sa nepozdáva šéfovi národniarov Dankovi. Veľvyslancom adresoval výzvu, aby rovnako ako Dúhový Pride podporili aj Hrdí za rodinu. „Podporou našich LGBT priateľov, kolegov, susedov a rodinných príslušníkov tiež podporujeme všetky rodiny bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu,“ reagoval hovorca americkej ambasády Griffin Rozell.

Dankov diplomatický prešľap

Podľa Weisenbachera bola Dankova výzva veľvyslancom prešľap. Pripomenul, že práve jeho strana kritizovala prezidentku Čaputovú za to, že sa stará do záležitostí cudzích krajín, keď sa kriticky vyjadrovala o úrovni ochrany ľudských práv v Číne. „A teraz robí Andrej Danko to isté, navyše oveľa nevhodnejším spôsobom, pretože takto kritizovať veľvyslancov, ktorí sú v našej krajine, je diplomatická neslušnosť,“ zdôraznil aktivista, podľa ktorého sa predseda parlamentu pokúša vytĺkať politický kapitál z ľudskoprávnej otázky. „Všetci vieme, že strana SNS sa pohybuje na hranici zvoliteľnosti a pravdepodobne je to pokus zapáčiť sa nejakej časti voličského spektra. Asi nie je ani nepravdepodobné si myslieť, že chce zobrať nejakých voličov Mariana Kotlebu,“ doplnil Weisenbacher.

Za chromíkovcov sa nepostavil ani šéf kresťanských demokratov Alojz Hlina. Na sociálnej sieti uviedol, že nepovažuje za najšťastnejšie organizovať takúto akciu v rovnaký deň, ako sa koná Dúhový Pride. Dodal, že by svoju účasť na Hrdí za rodinu zvážil, ak by mu Chromík odpovedal na otázku, či sa chystá kandidovať v najbližších parlamentných voľbách za nejakú politickú stranu.

Dôvodom je podpisová akcia, ktorú Chromík zorganizoval na protest proti spolupráci KDH s Progresívnym Slovenskom a Spolu. Hlina chce preto vedieť, či tak robil s čistým úmyslom, alebo chcel pomôcť inej politickej strane. Chromík na sociálnej sieti reagoval, že kandidovať nebude.