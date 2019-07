Oteplí sa, ale horúčavy by nás mali minúť

VIDEO: Zlom v počasí cez víkend! Obrovskú páľavu spláchnu silné búrky. Pozrite si videopredpoveď na sobotu, nedeľu, pondelok a utorok.

Končiaci sa týždeň bol typický chladnými nocami, sviežimi ránami a znesiteľnou horúčavou popoludní. Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že je to spôsobené suchom. Ako príklad uvádza Rimavskú Sobotu, kde mali v utorok ráno 8 a popoludní 30 stupňov. „V suchom prostredí sú dobré podmienky na to, aby sa nad suchým zemským povrchom vzduch dobre ochladzoval a cez deň zasa prehrial,“ objasňuje.

Ešte nižšie nočné teploty zaznamenali v horských kotlinách a údoliach, kde veľa nechýbalo ani do prízemného mrazu. V stredu ráno v Poprade mali 5 cm nad zemským povrchom 1 stupeň. V utorok zasa v úrovni 2 m namerali blízko Slovenského raja, vo Švedlári 3,6, vo Vernári 1,4 stupňa. „Sú to hodnoty, ktoré sa síce môžu u nás vyskytovať, ale sú dosť nízke na to, že leto sa blíži k vrcholu,“ komentuje Faško.

Pracovná časť tohto týždňa nebola veľmi bohatá na búrky. „Deficit zrážok sa teraz prehlbuje každým dňom. V priebehu júla je najhorší stav v oblasti Bratislavy, na strednom Považí, strednom a hornom Ponitrí, na juhu stredného Slovenska,“ pokračuje klimatológ. Napríklad, za prvých 17 júlových dní v Prievidzi napršali 3, v Bratislave na letisku, v Rimavskej Sobote a Turčianskych Tepliciach 5, v Topoľčanoch 6, v Piešťanoch 7 mm. „To sú veľmi nízke hodnoty. No ani tam, kde bolo zrážok viac, nie sú tieto hodnoty vysoké. Ojedinele ich bolo viac ako 40 mm, čo sú čísla na júl veľmi nízke,“ upozorňuje Faško. Čo chýba tohtoročnému letu? „Veľkopriestorové zrážky,“ jednoducho odpovedá klimatológ.

Nedostatok vlahy každý rok

Téma sucha a nedostatku zrážok sa v ostatných rokoch preberá pravidelne. Klimatológ spresňuje, že od roku 2011 bolo až šesť deficitných rokov. Od roku 2017 zaznamenávame nedostatok vlahy každý rok. V našich podmienkach to nie je normálne, pretože zvyčajne po deficitnom roku nasleduje rok bohatý na zrážky. Teraz sa však problém chýbajúcich zrážok prenáša z roka na rok, a tým sa tento stav zhoršuje. Preto sa zvyšuje tlak na zavlažovanie a klesajú hladiny podzemnej vody," hovorí Faško.

Dlhodobý deficit sa najviac prejavuje v oblastiach na západe a severozápade Slovenska. Ako príklad možno uviesť Piešťany, kde za posledné tri roky narástol až na 218 mm. „Hovoríme o období viac ako tisíc dní. Situácie, keď prší a neprší, by mali byť v rovnováhe,“ pokračuje klimatológ. Do oblasti Piešťan sa dostávajú zrážky najmä so vzduchovými hmotami, ktoré prichádzajú od západu. Táto lokalita už nie je taká citlivá na zrážky prichádzajúce z Rakúska alebo Maďarska. Keďže vlhké vzduchové hmoty od západu neprichádzajú, trpí suchom celé stredné Považie.

Hoci v sobotu by malo pršať na niektorých miestach stredného a východného Slovenska, v nedeľu takmer po celom Slovensku, problém s nedostatkom sa nevyrieši. Navyše, búrky, ktoré sa očakávajú počas víkendu, môžu byť silné a prinesú so sebou hádam všetky negatívne javy, ktoré k búrkam patria. „Môžu byť také silné ako počas týždňa v rakúskom Korutánsku,“ podotýka Faško.

V pracovnej časti týždňa, a výhľadovo až do konca júla, bude na počasie vplývať tlaková výš, takže by mali byť dni takmer bez zrážok. Dni budú teplé, pretože slnečný svit nebude rušiť žiadna oblačnosť. Noci nebudú veľmi teplé, a tak rána budú počas celého týždňa pomerne svieže. Počas horúcich dní bude povievať celkom príjemný vetrík. „Optimálne dovolenkové počasie,“ usmieva sa klimatológ.

Do Európy sa síce blíži horúca vlna, až k nám by však nemala dosiahnuť a už by sa teploty nemali šplhať takmer k štyridsiatke. Napriek tomu už teraz je jasné, že júl bude o niečo chladnejší ako jún, čo sa stáva naozaj len zriedka.