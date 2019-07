Úradníci dostanú etický kódex

Konflikt záujmov, prijímanie darov a nepriame zásahy politikov. Až dve tretiny úradníkov by nevedeli, ako sa v takejto situácii zachovať. Štátnym zamestnancom by mal preto pomôcť riešiť morálne dilemy etický kódex. Ten by mal mať váhu zákona. Na každom ministerstve by mal zároveň začať pôsobiť samostatný etický pracovník.

Etický kódex úradníkov by mal byť súčasťou novely zákona o štátnej službe. „Chceme dosiahnuť, aby bol právne záväzný, aby sa na ňom dalo reálne stavať, aby to nebol len formálny dokument,“ zdôraznil Pavol Tkáč, predseda Rady pre štátnu službu. Dokument by mal riešiť otázky benefitov pre zamestnancov, politickej neutrality, komunikácie úradníkov na sociálnych sieťach, ale aj vzťahy a konflikty na pracovisku. Kódex by tak mal byť platný plošne pre všetkých viac ako 38-tisíc štátnych zamestnancov.

K potrebe vypracovať kódex inšpirovali radu aj výsledky prieskumu medzi zamestnancami v štátnej správe. „Iba tretina zamestnancov vie, ako má postupovať, keď sa stretnú s neetickým správaním,“ zhrnula výsledky prieskumu Daniela Zemanovičová, členka rady. Prieskum tiež ukázal, že len polovica zo služobných úradov (pozn. ministerstvá, Úrad vlády, Štatistický úrad a iné) má stanovené pravidlá, ako sa zachovať, keď je pracovníkovi ponúknutá pozornosť, bezplatná účasť na podujatí či dar. Respondenti tiež priznali, že v práci sú najčastejšie svedkami zvýhodňovania blízkych osôb a straníckych kolegov. Častým etickým problémom je podľa prieskumu aj konflikt záujmov či zistenie, že s majetkom štátu sa nakladá nehospodárne. Podľa Zemanovičovej je preto potrebné venovať sa etike v štátnej správe intenzívnejšie.

Môže pomôcť aj etická poradňa

Rada spustila etickú poradňu, v budúcnosti plánuje aj jej on-line verziu. „Každému úradu tiež odporúčame stanovenie etického poradcu, ktorý bude k morálnym dilemám pristupovať aktívne a pomôže zamestnancom správne sa zachovať,“ naznačila Zuzana Šabová, členka Rady pre štátnu službu. Etický poradca bude zamestnancov zároveň vzdelávať, môže zaviesť systém tréningov cez riešenie konkrétnych etických dilem.

Dotazníkový prieskum sa uskutočnil minulý rok od mája do júna. Zapojilo sa doň viac ako 5 800 respondentov, čo predstavuje viac ako 15 percent štátnych zamestnancov. Radu tiež zaujímalo, či majú úrady vypracovaný vlastný etický kódex, ako riešia jeho porušenia a či a ako sa etika zamestnanca prejaví v jeho hodnotení.

Výsledky prieskumu o etike sú podľa ministerstva zdravotníctva znepokojujúce. „Plánujeme zorganizovať školenia pre zamestnancov na túto tému,“ naznačila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu. Jeho pracovníci sa v súčasnosti môžu pri riešení morálnych otázok obrátiť na osobný úrad ministerstva.

Podávanie anonymných podnetov

Ministerstvo školstva v tejto oblasti prijalo viacero vlastných opatrení – etický kódex a zriadenie aplikácie tzv. „čiernej skrinky“ na podávanie anonymných podnetov. „Aplikácia je prístupná pre všetkých zamestnancov a k jej správam má prístup iba generálny tajomník služobného úradu a štátni tajomníci, ktorí následne podnety a návrhy riešia zo svojich pozícií, prípadne ich prepošlú na príslušné miesta,“ vysvetlil tlačový odbor ministerstva. Zamestnancov sa snažia v tejto oblasti pravidelne vzdelávať na každoročných školeniach. Etickému pracovníkovi na pôde rezortu sa nebránia, dôležité však bude zabezpečenie jeho úplnej nestrannosti.

Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied (SAV) upozornila, že spoliehať sa na to, že jedna tretina zamestnancov vie, ako reagovať pri neetickom správaní, by bolo odvážne. „To, že to tvrdia, ešte automaticky neznamená, že aj reálne vedia, ako pristupovať k etickému problému,“ mieni Berdisová. Dôležité je podľa nej učiť úradníkov na skutočných simulovaných prípadoch. „Treba ich učiť aplikačnej praxi,“ dodala Berdisová. Zavedenie etického kódexu považuje za dobrý krok. „Môže byť výborným mechanizmom na zlepšenie úrovne dodržiavania etických štandardov. Nevnímam ho teda ako akýsi bič na štátnych zamestnancov, naopak, vidím skôr snahu asistovať, podľa mňa má výraznú potenciu pomôcť v praxi,“ vysvetlila odborníčka. Etický poradca podľa nej môže prispieť k tomu, aby sa kódex správne zaviedol do života.

Rada pre štátnu službu vznikla minulý rok a má slúžiť najmä ako prostriedok na odpolitizovanie štátnej služby. Tvorí ju päť členov a šesť pracovníkov kancelárie rady. Je to kolektívny orgán, ktorý má možnosť predkladať návrhy zákonov. Zodpovedá priamo parlamentu.