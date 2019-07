Advokát Kuruc ku kauze zmenky: Výsledku sa zrejme ešte nedočkáme

Prípad je mediálne veľmi sledovaný. V čom je výnimočný, že vzbudzuje taký záujem verejnosti?

Osobne si myslím, že v tomto prípade sa pod to podpísal najmä fakt, že ide o mediálne známe osobnosti. Ide o televíziu Markíza, o Pavla Ruska, ktorý fungoval ako jej majiteľ a pôsobil aj ako minister hospodárstva. V neposlednom rade ide tiež o udalosti, ktoré sa spájajú s menom Mariána Kočnera. Zaradil by som to k prípadom, ako bola kauza Mikuláša Černáka či Ľuboša Ferusa. Sú to veci, ktoré médiá zaujímajú a ľudí následne tiež.

V pondelok sa objavila aj piata zmenka, o ktorej väčšina účastníkov ani netušila. Ako to hodnotíte?

Prokurátor predložil ďalšiu zmenku a bolo to z jeho strany skomentované tak, že počet zmeniek bol prezentovaný doteraz len Ruskom. Ale uvedený počet zrazu nekorešponduje s tým, čo povedal, odrazu sa zmeniek objavilo viac. Prokuratúra tým zrejme dokumentuje účelovosť obhajoby Ruska, ktorý stále tvrdí, že ide o štyri zmenky. Napadá mi, že sa tým prokurátor snaží dokázať, že Rusko nehovorí pravdu a nemožno mu veriť. Každá strana má totiž svoju taktiku v priebehu pojednávania. Keď sa však dôkaz objavil teraz, treba sa pýtať, prečo sa neobjavil už počas vyšetrovania či do času, kým sa nepodala obžaloba. Druhá strana má právo oboznámiť sa s novými dôkazmi a má mať primeraný čas na to, aby si ich naštudovala. Súd prípadne v takýchto situáciách pojednávanie odročí – to je tá rovnosť zbraní, ktorá by sa mala na súde dodržať a mala by byť zachovaná.

Rusko sa na súde zúčastnil, Kočner požiadal o konanie v neprítomnosti, a to počas celého šesťdňového pojednávania. Ako možno čítať Kočnerovo správanie?

Nepoznám spis, ale v každom prípade, zákon takéto právo obžalovanému dáva. Ten má svojich obhajcov, ktorí majú povinnosť vykonávať dokazovanie v jeho prospech. Na druhej strane, zákon hovorí, že súd môže v istom čase a v istej dôkaznej situácii nariadiť výsluch a nemusí akceptovať to, že obžalovaný nechce prísť. Zatiaľ to súd akceptuje a neviem teda vyhodnotiť, čo tým Kočner sleduje, či má takú dôveru v obhajcov, alebo má iný dôvod.

Dá sa očakávať, že na konci pojednávacích dní padne rozsudok?

Myslím si, že nie. Ale viem z iných káuz, aj z takých, čo som ja absolvoval, napríklad kauzu zločineckej skupiny, kde som zastupoval Ferusa, že Špecializovaný súd pojednáva rýchlo a vie si zabezpečiť pojednávanie tak, aby sa aj napriek procesným prekážkam uskutočnilo. Nové dôkazy však priniesla aj obhajoba a prokurátor sa tiež musí s nimi oboznámiť a zaujať stanovisko, či ich prijme, alebo nie. Otázna je tiež účasť svedkov, môžu sa na poslednú chvíľu ospravedlniť, takže skôr si myslím, že v takejto situácii nemožno očakávať výsledok.