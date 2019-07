Matovič: Chceli sme zabrániť, aby námestie zneužili extrémisti

OĽaNO so rezervovalo bratislavské Námestie SN, chcú tam organizovať verejné zhromaždenie od 14. do 19. novembra v čase od 9. do 21. hodiny pod názvom Spomienka na 17. november. Plány matovičovcov sa stretli s rozpačitým až odmietavým postojom politikov aj verejnosti. Igor Matovič preto zvolal tlačovú konferenciu priamo na Námestie SNP, a objasňuje, aký je jeho zámer.

„Pred tridsiatimi rokmi sme si vybojovali slobodu a demokraciu. Od revolúcie začala platiť demokracia a demokracia platí aj v prípade rezervácie miesta pri verejnom zhromaždení,“ pripomenul Igor Matovič. „V prípade rezervácie miesta na zhromaždenie platí zákon, že ten, kto chce, si môže urobiť rezerváciu najskôr šesť mesiacov pred daným termínom. Keď to oznámi, na tom priestranstve zhromaždenie urobiť môže, a to sme urobili pred dvomi mesiacmi. Vtedy to bolo šesť mesiacov od výročia," vysvetlil Matovič s tým, že rezerváciou Námestia SNP chceli zabrániť tomu, aby November '89 zneužili extrémisti. Považovali to za občiansku povinnosť.

Pripomína, že v čase po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej tiež rezervovalo OĽaNO námestie, ale keď sa ozvali aktivisti zo Slušného Slovenska, námestie im prepustili.

Matovičovci chcú pozvať aj iné parlamentné strany, pretože aj ich voliči pred 30 rokmi v novembri 1989 stáli na námestí. Hovorí, že posledných osem rokov nikto ani nezakopol o pripomenutie novembrových udalostí, a teraz Slušnému Slovensku prekáža, že OĽaNO znovu zobralo iniciatívu do svojich rúk.