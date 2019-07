Opozícia by sa nemala naháňať za dohodami, kompromisy prídu po voľbách, tvrdí Sulík

Opozičné strany by sa nemali naháňať za spoluprácami a dohodami, tvrdí to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Diskusiám o spolupráci sa nevyhýba, kompromisy sa však podľa neho robia po voľbách. Je presvedčený o tom, že po budúcoročných voľbách dôjde k výmene vládnych strán. Novovzniknuté strany by podľa neho mali byť opatrné pri odhodlaní prevziať zodpovednosť za krajinu.

„Stará“ opozícia, menovite SaS, je podľa Sulíka garantom toho, že veci v krajine budú fungovať. Odmieta podľahnúť krátkodobej móde, že všetko musí byť nové. „Práve naopak, len strana s odborne prepracovanými reformami a riešeniami môže byť na takúto zodpovednú úlohu pripravená. Behajú mi po chrbte zimomriavky, keď si predstavím, že my by sme mali byť zodpovední za Slovensko v roku 2010, krátko po tom, čo SaS vznikla. Išli sme do vlády ako junior partner, čo je dosť veľký rozdiel, a aj tam sme urobili veľa chýb, z ktorých sme sa poučili,“ povedal v rozhovore pre TASR šéf SaS.

Strana sa napríklad poučila z toho, že pri sľuboch treba byť opatrný. „V roku 2010 sme vzbudili u našich voličov očakávania, že keď nás budú voliť, toto a toto bude. Potom sme v záujme kompromisu príliš rýchlo od sľubov odstúpili, čo nebolo voči našim voličom korektné. Toto máme na pamäti aj teraz a aj keď budeme viesť koaličné rokovania,“ povedal.

Sulík v rozhovore pre TASR deklaroval, že sa zúčastní na každom rokovaní s demokratickými opozičnými stranami. „Hodnotím ako správne a prospešné, že opozičné strany dokážu komunikovať, spolupracovať. Ani SaS sa takejto spolupráci nevyhýba. Napokon, so všetkými potenciálnymi partnermi vychádzam dobre. Ak chceme nahradiť Smer, tak to pôjde len spoločne. Zatiaľ k rokovaniam nedošlo a keď dôjde, určite sa na nich zúčastníme,“ povedal Sulík s tým, že k dohode KDH a Progresívneho Slovenska/Spolu sa jeho strana zatiaľ nepridala.

Predmetom predvolebnej dohody s inými stranami by podľa Sulíka mal byť napríklad jasný záväzok, že so Smerom-SD, ĽSNS a SNS sa nebude tvoriť vládna koalícia. „Tiež by tam mala byť požiadavka, že koaličné strany urobia všetko pre to, aby bola dvojnásobná vražda dôkladne vyšetrená a všetci páchatelia odsúdení. Určite by tam nemali chýbať prihlásenie sa k bezpodmienečnému boju proti korupcii, ale ani technické záležitosti, že premiérom bude nominant najsilnejšej koaličnej strany,“ spresnil.

Sulík je presvedčený o tom, že po budúcoročných parlamentných voľbách dôjde k výmene vládnych strán. „Spoločenská požiadavka nahradiť Smer je veľmi silná. Myslím si, že k tomu už dôjde, bude to ako v roku 1998 v prípade Mečiara,“ uzavrel.