Baránek: Je reálne, že Fico opäť voľby vyhrá. Harabin môže zamiešať karty

V predvolebných prieskumoch sa objavujú strany, o ktorých sa síce veľa hovorí, ale ktoré zatiaľ neexistujú. Napríklad strana exprezidenta Andreja Kisku či exministra Tomáša Druckera. Navyše, do hry môžu zasiahnuť aj zoskupenia okolo Eduarda Chmelára či Štefana Harabina. Práve ten by mohol mať najväčší potenciál, čo sa ukázalo aj v prezidentských voľbách. Jeho vstup do politiky by s najväčšou pravdepodobnosťou odobral voličov Smeru, SNS, ĽSNS aj KDH. „Predpokladám,že Harabin by mohol mať dosť dobrý výtlak,“ povedal Baránek s tým, že určite zamieša kartami.

Podľa analytika bola vražda novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky silným inicializačným momentom. „Ľudia si uvedomili, že niečo nie je dobré,“ povedal Baránek. Politici následne uvideli šancu na zmenu a chceli ju využiť.

Existuje však medzi opozičnými stranami jasný vyzývateľ Roberta Fica? Podľa Baránka to krátko pred voľbami nemôže byť neznámy človek. „Môže sa stať, že vyzývateľ nebude personifikovaný, nebude to nejaká osoba, ale bude to možno skupina strán,“ povedal analytik. Dodal, že ide o dynamický proces. Slová o konci súčasných koaličných strán však považuje skôr za predvolebný marketing.

Stále totiž platí, že Smer je najsilnejšou politickou stranou a je stále reálne, že voľby opäť vyhrá. „Po všetkých kauzách je jeho preferenčný výtlak stále veľký,“ povedal Baránek. Tradičné strany totiž majú na rozdiel od tých nových pevné voličské jadro. „Volič novovzniknutých strán podlieha výkyvom verejnej mienky. Smer má stále vysoké percentá napriek všetkému,“ uviedol Baránek. Ako prekvapivý sa môže javiť výsledok Kiskovej vznikajúcej strany Za ľudí, ktorá sa v prieskumoch pohybuje okolo piatich, šiestich percent. Veľkú úlohu tu podľa analytika zohrali exprezidentove kauzy aj to, že sa napokon rozhodol pre vlastný politický subjekt. Do boja o voliča podľa neho zasiahnu hodnotové otázky ako napr. téma registrovaných partnerstiev, ale najväčšou témou by mala byť korupcia a boj proti nej.

A nevrazí medzi nové a staré opozičné strany ďalší klin roztržka, za ktorou je Igor Matovič a to, že si rezervoval bratislavské Námestie SNP na oslavy Nežnej revolúcie? Dokážu politici potlačiť svoje egá? Viac sa dozviete v relácii Ide o pravdu.