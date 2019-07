Prekvapenia a zvraty v kauze zmenky

Bývalý politik a majiteľ Markízy Pavol Rusko je spolu s kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom obžalovaný z podvodu a pozmeňovania cenných papierov. Po troch dňoch verejného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa situácia veľmi pomaly rozmotáva.

Zmenkami mal zaplatiť Rusko v roku 2000 Kočnerovi za to, aby mu prenechal televíziu. Na začiatku celého sporu bola však zrejme nedodržaná dohoda medzi Ruskom a Silošom Pohankom, ktorý pomohol pri získaní vysielacej licencie. Viac o tomto kroku hovorí priamy svedok celej situácie bezpečnostný analytik Milan Žitný v našom rozhovore.

Video TV Pravda: Milan Žitný bol očitým svedkom dohody o prevode zmluvy od Siloša Pohanku na Mariana Kočnera. Kočner sľúbil, že peniaze z Ruska vytlčie. Celé sa to odohralo v reštaurácii na Zámockej ulici v Bratislave a zmluvu sa dohodli previesť za symbolickú korunu. Pozrite si vo videu, ako situáciu opísal sám Milan Žitný.

Ako naznačuje, išlo vtedy o vysokú aj politickú hru, ktorá ešte ani teraz nemá koniec. Na súd do Pezinka chodí len Rusko, Kočner je už vyše roka vo väzbe. Najskôr nechcel vypovedať, potom však vzniesol požiadavku, aby ho previezli z väznice v Leopoldove do Bratislavy a súd sa konal za múrmi Justičného paláca. K tomu sa však senát zatiaľ nevyjadril.

Najväčšie prekvapenia pripravil počas pojednávaní prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta. Najskôr na stôl položil piatu zmenku. Išlo však len o kópiu, ktorú získal po podaní obžaloby. Nepovedal však, v akých súvislostiach zmenku polícia objavila. Špekuluje sa, že bola uložená v Kočnerovom trezore.

A tam boli aj mobilné telefóny, ktoré Kočner používal aj pri komunikácii so svojou pravou rukou – Štefanom Ághom. Policajti ich zadržali pri domových prehliadkach podnikateľových nehnuteľností v Bratislave a Bernolákove. Policajtom sa zrejme podarilo prelomiť šifrovací program a prečítali si správy, ktoré si posielal Kočner s Ághom.

O čom si písali? Ágh, ktorý v tomto procese vystupuje ako svedok, uviedol, že približne pred rokom a pol sa ho Kočner pýtal, či nemá nejaké staré dokumenty z doby okolo roku 2000, na ktorých je Ruskov podpis. Vtedy vraj už mali byť na súde Kočnerove žaloby o vyplatenie zmeniek, pričom peniaze pýtal tak od Ruska, ako aj terajšieho majiteľa televízie.

Ágh je v tejto kauze aj obvinený, jeho vec však bola oddelená na samostatné konanie. Zaujímavé je, že ho zastupuje Marek Para, ktorý je aj Ruskovým obhajcom a nie tak dávno pracoval aj pre Kočnera.

Prokurátor Šanta upozornil, že zmenky neboli nikdy nikde evidované, neexistuje dôkaz, že vznikli ešte pred rokom 2013 a obhajoba ich existenciu dokladá len svedkami, ktorí sú už dávno mŕtvi. Rusko tvrdí, že o zmenkách vedel vtedajší mafián Peter Čongrády, ktorý Kočnerovi pomohol v roku 1998 obsadiť areál Markízy, či elitný právnik Ernest Valko, ktorý bol rovnako zavraždený.

Tento týždeň vypovedal ako svedok aj Václav Mika, ktorý Markíze šéfoval od roku 2006 takmer päť rokov. Mika povedal, že ako konateľ a generálny riaditeľ televízie by o zmenkách určite vedel, ak by existovali. Podobne vypovedala aj vtedajšia účtovníčka Markízy Anna Miklošovičová. Okolnosti udeľovania vysielacej licencie a pomery v licenčnej rade zas priblížila niekdajšia zamestnankyňa rady Anna Hausknotzová. Poprela Ruskovo tvrdenie, že Markíza mohla pre spor s Kočnerovou spoločnosťou Gamatex prísť o licenciu.

Na budúci týždeň majú pred súd v Pezinku predstúpiť Sylvia Volzová, niekdajšia Ruskova spoločníčka, Ján Kováčik, ktorý s Ruskom podnikal a istý čas časť televízie vlastnil, a svetlo do prípadu by mal priniesť aj Peter Tóth, bývalý novinár a šéf kontrarozviedky SIS. Ten by mal proti Kočnerovi vypovedať aj v kauze dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.