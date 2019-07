Vyššie pokuty nezabrali, obetí na cestách neubudlo

Je to mesiac, čo polícia vyhlásila, že na vodičov bude tvrdšia. Zatiaľ však účinnosť prísnych opatrení nie je veľmi viditeľná. Hoci je dopravných nehôd menej, pribudlo na cestách mŕtvych. Muži zákona preto represie predĺžili, podľa dopravného analytika to však nie je ten jediný liek na neporiadnych šoférov. Sprísniť by sa malo vydávanie vodičských preukazov.