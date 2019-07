V kauze zmeniek budú vypočúvať svedkov: predvolaní sú Repčík, Volzová aj Tóth

Minimálne účasť Volzovej je však otázna. Keď totiž Okresný súd Bratislava II, ktorý pojednáva prípad objednávky jej vraždy avizoval, že by mala vypovedať, jej právny zástupca uviedol, že sa obáva o život a z tohto dôvodu na súd nepríde.

Pavol Rusko v pondelok povedal, nemá záujem rozprávať sa so svojou vtedajšou spoločníčkou Sylviou Volzovou. „Ja ju nechcem ani vidieť,“ povedal Rusko.

Ostro sledovaný proces

Súd v kauze zmeniek za prvé tri pojednávacie dni stihol vypočuť obžalovaného Pavla Ruska ako aj štyroch svedkov vrátane obvineného Štefana Ágha, ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie, alebo exriaditeľa Markízy Václava Miku.

Pavol Rusko pred súdom zopakoval svoje tvrdenia z občianskoprávnych konaní, ktoré pojednával Okresný súd Bratislava V. Podľa neho vystavením zmeniek zachránil televíziu Markíza, ktorej hrozila strata licencie. Jej majetok totiž exekúciou prešiel na spoločnosť Gamatex. Do účtovníctva televízie zmenky podľa vlastných slov neuviedol, pretože bolo v zlom stave vinou jeho vtedajšej obchodnej partnerky Volzovej. Tá podľa Ruska niesla vinu aj za to, že sa televízia dostala do exekúcie, keďže sa zaviazala vyplatiť v skutočnosti neexistujúci dlh. Riešiť situáciu vyplatením čiastočnej sumy a následným vystavením zmeniek podľa Pavla Ruska navrhol právnik Ernest Valko, ktorý vtedy zastupoval Gamatex. Štefan Ágh pred súdom potvrdil verziu o tom, že zmenky vznikli v roku 2000 v súvislosti s riešením kauzy Gamatex. Mika, ktorý bol v rokoch 2006 až 2010 generálnym riaditeľom Markízy poprel, že by mal vedomosť o existencii zmeniek.

VIDEO: Milan Žitný bol očitým svedkom dohody o prevode zmluvy od Siloša Pohanku na Mariana Kočnera. Kočner sľúbil, že peniaze z Ruska vytlčie. Celé sa to odohralo v reštaurácii na Zámockej ulici v Bratislave a zmluvu sa dohodli previesť za symbolickú korunu. Pozrite si vo videu, ako situáciu opísal sám Milan Žitný.

Marian Kočner a Pavol Rusko v tomto prípade čelia obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti. Podľa obžaloby Kočner spolu s Ruskom ako aj Ághom, ktorý je vyčlenený na samostatné konanie, po vzájomnej dohode s účelom zadovážiť sebe prospech vytvorili v roku 2016 štyri zmenky datované do roku 2000 a údajne splatné po 15 rokoch. Dve z nich boli v hodnote po osem miliónov eur a ďalšie dve po 26 miliónov eur. Ich vyplatenie žiadal Kočner prostredníctvom občianskoprávnych žalôb na Okresnom súde Bratislava V. Vyplatiť ich mal práve Pavol R. ako žalovaný v prvom rade. Žalovaným v druhom rade bola spoločnosť Markíza Slovakia. V prípade jednej zmenky za osem miliónov eur rozhodol súd v jeho prospech, pričom odvolací súd následne konanie zastavil. V ďalších prípadoch súd ešte nerozhodol, prípadne bolo konanie pre nezaplatenie súdnych poplatkov zastavené.

Pavol Rusko trvá na tom, že zmenky podpísal v roku 2000 na záchranu TV Markíza. Tá však dlhodobo spochybňovala autenticitu zmeniek, obzvlášť fakt, že boli podpísané v roku 2000. Marian Kočner požiadal ešte pred začiatkom procesu o pojednávanie v jeho neprítomnosti a zatiaľ sa na pojednávaniach v tejto kauze nezúčastňuje.