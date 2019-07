Objednávka vraždy porokurátorov trvala aj po uväznení Kočnera

Vyplýva to zo zistení TV JOJ, o ktorých televízia informuje na svojej internetovej stránke noviny.sk. Vyšetrovateľovi NAKA to vyplýva z výsluchov osôb, ktoré sa podieľali na príprave a na výkone vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa zistení portálu Noviny.sk trvala objednávka likvidácie prokurátora Maroša Žilinku minimálne od zimy 2017 do septembra 2018. Vykonať ju mali rovnakí ľudia, ktorí stoja za vraždou Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Mariana Kočnera vzali do väzby pre zmenky v lete 2018, v tom čase bol novinár Ján Kuciak mŕtvy už štyri mesiace.

„Z opakovaného výsluchu údajného sprostredkovateľa vraždy novinára vyplynulo, že prvotné zadanie na plánované vraždy išli na prokurátorov. Ich popravy chceli najatí muži vykonať vopred určenými typmi zbraní, ktoré im samotný zadávateľ objednávky zabezpečil. Zoltán A. dostal od Miroslava M. presný pokyn za zadováženie dvoch zbraní. Miroslav M. podľa zistení TV JOJ požadoval najskôr zbraň Cal. 22, no Zoltán A. vedel zohnať samopal vzor 61 Skorpion. S takým typom zbrane nakoniec Miroslav M. súhlasil,“ píše sa na spravodajskom portáli televízie s tým, že prvé zadanie na trojicu vrážd malo ísť v poradí Žilinka, potom mala nasledovať vražda Petra Šufliarskeho a napokon aj novinára Jana Kuciaka.

Pre TV JOJ sa nedávno mimo kamery vyjadrila osoba z prostredia oboznamovaného s vyšetrovaním prípadu vrážd k tomu, prečo vrahovia zavraždili najskôr novinára Kuciaka. To, že mali zavraždiť prokurátora Žilinku aj Šufliarskeho, v nich vyvolávalo obavy, vnímali, že ide o vysokopostavené osoby, ku ktorým je náročnejšie sa dostať. Preto si z trojice vybrali ako prvý najzraniteľnejší cieľ – novinára Jána Kuciaka, informuje portál.

Spravodajský portál televízie pripomína, že podľa zadávateľa objednávok Zoltána A. mala k týmto plánovaným vraždám pribudnúť aj vražda bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica.