Danko dehonestuje výsledky mojej práce a podsúva mi nekalé americké spojenia

„Podľa Nového Času pán Mistrík, ktorý záhadne odstúpil z prezidentskej kampane a obetoval 500-tisíc eur, pardon, hodil do Dunaja, teraz zázračne zarobil od firmy z USA sedem miliónov eur? Desaťnásobok čistého zisku ako kúpna cena je sen každého predávajúceho, a to za firmu, ktorá má tržby údajne niečo nad milión eur ročne a za to dostať sedem miliónov eur? Tomu sa vraví predaj! Otázkou je, čo všetko je predmetom dohody a aká je konečná cena. Veríme, že ju zverejní čo najskôr,“ uviedol Danko na sociálnej sieti cez víkend.

Aj minulý týždeň Danko uviedol, že Mistríkovi najprv niekto dal peniaze na prezidentskú kampaň a potom mu niekto povedal, aby sa stiahol.

„Kým my robíme Slovensku neuveriteľnú reklamu, predseda parlamentu diskredituje jeho konšpiračnými nezmyslami a podsúva mi nekalé záhadné americké spojenia. Vraj ‚desaťnásobok čistého zisku ako kúpna cena je sen každého predávajúceho.' Kým my sa celý profesionálny život snažíme a dodávame naše technológie výskumným ústavom a univerzitám, ktoré s ich pomocou pomáhajú hľadať liečbu pre ťažko choré deti, doktor Danko cez platenú stranícku reklamu výsledky tejto práce perverzne dehonestuje,“ napísal Mistrík na Facebooku a dodal, že v tomto prípade nejde o neho, ale treba ukázať, že Slovensko má aj civilizovanú tvár.

Podľa Mistríka sa „konšpirátori a všelijakí psychopati vybláznili nad predajom jeho firmy“. "Naša firma sa potrebuje pohnúť dopredu, vyžiada si to ďalšie nemalé investície, napríklad aj do umelej inteligencie, a preto som sa po dlhom vyjednávaní dohodol na predaji s jednotkou na trhu – spoločnosťou Thermo Fisher.

Máme s ňou dlhodobé partnerstvo, siahajúce ďaleko pred prezidentskú kampaň. Je to biotechnologická, biomedicínska a prístrojová firma, zamestnávajúca 70-tisíc ľudí s ročným obratom 24 miliárd. Je to pre Slovensko obrovské vyznamenanie, že takáto renomovaná firma sa rozhodla prevziať naše technológie a investovať na Slovensku," priblížil Mistrík.

Podľa neho ich technológie a patenty hovoria sami za seba. „Využívajú ich tisícky laboratórií po celom svete, ako napríklad výskumné ústavy hľadajúce liečbu rakoviny, laboratória monitorujúce toxické látky v potravinách, kriminalistické ústavy analyzujúce drogy, hygienické stanice kontrolujúce kontaminanty v životnom prostredí a celá plejáda najlepších svetových univerzít po celom svete,“ dodal Mistrík.