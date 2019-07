Poslanci budú riešiť "skoky" žien pri odchode do penzie

V druhom čítaní má rezort práce ambíciu vyriešiť veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí.

„Tieto anomálie sú v súlade s platnou legislatívou, avšak dotknuté poistenky ich vnímajú ako nespravodlivosť. Preto po dôkladnej analýze dôchodkovej sekcie rezortu práce pripravujeme pozmeňujúci návrh zákona, ktorý tieto anomálie odstráni,“ informovala Veronika Husárová z tlačového odboru ministerstva práce. Akým spôsobom sa tak stane a kedy dotknuté ženy pôjdu do dôchodku, Husárová komentovala s tým, že v tejto chvíli ešte nie je možné poskytnúť viac informácií.

Prečo vznikla nerovnosť pri určovaní veku odchodu do penzie? „Vyplynulo to z prelínania dvoch zásadných právnych úprav týkajúcich sa dôchodkového veku,“ vysvetľuje Husárová. „Prvou je zrovnoprávnenie mužov a žien pri určovaní dôchodkového veku, ktoré bolo jednou zo zásad dôchodkovej reformy z roku 2004. Aplikácia tejto zásady si vyžiadala postupné zvyšovanie dôchodkového veku žien, vrátane nezohľadňovania počtu detí tak, aby v roku 2024 bol dôchodkový vek mužov a žien rovnaký,“ približuje. Zjednotenie dôchodkového veku mužov a žien však nebolo možné vykonať takzvaným skokom, teda k určitému dátumu jednorazovo zrušiť diferencovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. „Preto časť žien odchádza dnes do penzie ešte na základe zníženého dôchodkového veku za výchovu detí, sú to takzvané Kaníkove ženy,“ dodala.

Druhou úpravou je dôchodkový strop z dôvodu výchovy dieťaťa, ktorý bol od začiatku zo strany laickej aj časti odbornej verejnosti nesprávne interpretovaný, keď niekoľkokrát nesprávne odznelo, že znižovanie dôchodkového veku za výchovu detí sa bude započítavať voči aktuálnemu dôchodkovému veku. Pravda je, že za výchovu detí sa znižuje iba hranica maximálneho dôchodkového veku. Práve táto interpretácia zvádzala k výkladu, že niektoré ročníky, napríklad s dvomi deťmi 1958 a 1959, sú oproti mladším, ktorých sa týka dôchodkový strop, a starším ročníkom, znevýhodnené.

„Cítila som to ako obrovskú nespravodlivosť, keď som si pozrela tabuľku, ktorá určuje vek odchodu do dôchodku na najbližšie roky. Narodila som sa v roku 1959, vychovala dve deti, takže som splnila rovnaké podmienky ako ženy, ktoré môžu ísť do penzie o štyri mesiace skôr,“ hovorí čitateľka Mária, ktorá iniciatívu rezortu práce na odstránenie rozdielov víta. Rovnako aj Jednota dôchodcov na Slovensku. „Som veľmi rád, že bude táto skrivodlivosť na ženách narodených v rokoch 1958 až 1960 odstránená. Vítam nápravu o to viac, že bude riešená formou pozmeňovacieho návrhu a zmena bude prijatá rýchlo,“ konštatoval jej predseda Ján Lipiansky.

Rezort práce upozorňuje, že sa v žiadnom prípade nedá konštatovať, že by sa na dotknuté ženy zabudlo alebo že by išlo o diskrimináciu, pretože ich vek odchodu do dôchodku bude nižší ako dôchodkový vek určený stropom. „Paradoxne práve táto skutočnosť, že ich dôchodkový vek nebude priamo ovplyvnený stropom, pretože je nižší, spôsobuje, že im zastropovanie neprináša žiadnu priamu výhodu. Dôchodkový vek „dotknutých“ žien – ročníky 1958 a 1959 s dvomi deťmi, nebude teda vyšší ako dôchodkový vek žien s dvomi deťmi narodenými od roku 1960. Dôchodkový strop iba zabezpečí, aby penzijný vek žien, ktoré vychovali dve deti a narodili sa od roku 1960 respektíve neskôr, už ďalej v dôsledku automatického zvyšovania nerástol. Jednoducho povedané, to, že im dôchodkový strop nezníži ich dôchodkový vek je spôsobené tým, že ich dôchodkový vek určený podľa štandardných pravidiel je nižší ako dôchodkový strop,“ dodala Veronika Husárová. Pozmeňovací návrh predložia poslanci Výboru NR SR pre sociálne veci a parlament bude o ňom rokovať na septembrovej schôdzi.

V súčasnosti platný dôchodkový vek žien (zachováva sa znížený dôchodkový vek – DV)

Rok narodenia 0 detí 1 dieťa 2 deti 3–4 deti >5 detí 1957 62r+6m 62r+6m 61r+9m 60r 58r+3m 1958 62r+8m 62r+8m 62r+8m 60r+9m 59r 1959 62r+10m 62r+10m 62r+10m 61r+6m 59r+9m 1960 63r+2m 63r+2m 63r+2m 63r+2m 60r+6m 1961 nový DV nový DV nový DV nový DV 61r+3m

