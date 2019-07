Miliardové nákupy pre armádu stoja na vratkých nohách

Tri najvýznamnejšie obstarávania na ministerstve obrany, ktoré vedie Peter Gajdoš (SNS), majú spolu stáť tri miliardy eur. Štrnásť amerických stíhačiek minimálne 1,6 miliardy, 424 štvorkolesových bojových vozidiel okolo 0,8 miliardy a 81 osemkolesových transportérov zhruba 0,4 miliardy eur. Podpísaný je len kontrakt s USA na stíhačky. Zdá sa, že do budúcoročných parlamentných volieb, ktoré majú byť vo februári alebo v marci, rezort zvyšné dva projekty už nedotiahne.

Ministerstvo nechce odhadovať, či nákupy do volieb stihne. „Za súčasného vedenia sa realizuje najväčšia reálna modernizácia Ozbrojených síl SR v ich novodobej histórii. Okrem projektov ZUZANA 2 a stíhacích lietadiel F-16, spravilo súčasné vedenie najväčší pokrok v oblasti vystrojovania a tiež netreba zabúdať na avizované zvyšovanie platov profesionálnych vojakov, za ktoré súčasné vedenie „bojuje“. Samozrejme, nie každý problém možno odstrániť zo dňa na deň, ale doterajšie výsledky sú nespochybniteľné," reagoval rezort na otázku Pravdy, či pripúšťa pri zákazkách sklz.

Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa si myslí, že ak sa aj nákupy v jeseni schvália, nová vláda ich prehodnotí. „Je veľké podozrenie, že nákupy sú predražené a urobené účelovo s dopredu vybratými spoločnosťami. Preto aj keď vláda na jeseň schváli nejaký modernizačný projekt, je pravdepodobné, že nová vláda ich nechá preveriť. Na dotiahnutie týchto projektov zostáva tak málo času, že bude celá modernizácia prebiehať odznova,“ nazdáva sa Krúpa.

Osemkolesové transportéry sa ministerstvo rozhodlo postaviť vo vlastnej firme Konštrukta Defence na podvozku vozidla Patria od rovnomennej fínskej spoločnosti. Zhruba šesť miliónov eur zo štátnej kasy išlo do vývoja prototypu menom Vydra. Vďaka výnimke v zákone výrobcov vybral rezort bez súťaže. Už pri zverejnení tohto zámeru sa o projekt začal zaujímať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý požiadal o vysvetlenie. Ministerstvo obrany však ÚVO neodpovedalo, odvolalo sa na osobitné bezpečnostné opatrenia a ochranu bezpečnostných záujmov Slovenska. Úrad tak projekt zatiaľ iba sleduje.

Dokument schválili, no prerokovaný nebol

Koncepcia modernizačných projektov vychádza z Bezpečnostnej a obrannej stratégie. Tento dokument ani takmer po dvoch rokoch od schválenia vládou nebol prerokovaný v Národnej rade. Nesúhlasí s ním koaličná SNS. Pellegrini na konci minulého roka podmienil podporu ďalším nákupom pre armádu schválením tejto stratégie. Podľa šéfa parlamentu a národniarov Andreja Danka v súčasnom znení stratégiu ani na rokovanie parlamentu nepredloží. Tvrdí, že bol na tom dohodnutý s expremiérom Robertom Ficom (Smer).

„Tie frázy, ktoré dostali úradníci ministerstva vo vzťahu k Rusku do tohto dokumentu, nie sú šťastné ani diplomatické, a preto si myslím, že nová vláda Petra Pellegriniho by si mala urobiť novú bezpečnostnú stratégiu. Na tom trvám,“ zdôraznil pre agentúru SITA Danko.

Pellegrini zase na rokovanie vlády stále nezaradil projekt obstarania transportérov 8×8, ktorý Gajdoš predložil ešte vlani v septembri. Úrad vlády nevysvetlil, prečo projekt viazne a ani to, či sa po lete bude o ňom rokovať. „K tejto téme sa Úrad vlády nateraz nevyjadruje,“ odkázala Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Macíková.

Pri nákupe štvorkolesových obrnených transportérov sa rozhodlo ministerstvo obrany vyskúšať tender. Na prihlásenie do súťaže dali medzinárodným firmám iba mesačnú lehotu. Po kritike, že podmienky sú „našité“ pre konkrétnu firmu, dalo tender preveriť ÚVO. Ten ho v polovici júna pozastavil. „Úrad vydal na základe vlastného rozhodnutia predbežné opatrenie, čo zjednodušene povedané znamená, že ministerstvo obrany nesmie robiť žiadne úkony, okrem zrušenia súťaže, do právoplatného ukončenia kontroly. Toho času úrad vyhodnocuje doručenú dokumentáciu za účelom posúdenia jej kompletnosti a vykonáva procesné úkony tak, aby mohol rozhodnúť v lehotách, v tomto prípade je to 30 dní od doručenia kompletnej dokumentácie,“ spresnila hovorkyňa úradu Janka Zvončeková.

Utajenie zákazky

Ministerstvo obrany to ako problém nevníma. Podľa neho ide o štandardný postup, ktorý vyplynul z kontroly. "Kontrolou sa chceme dištancovať od politicky motivovaných, neopodstatnených tvrdení a útokov, ktoré smerujú k podozreniu, že podmienky medzinárodného tendra spĺňa iba jediný uchádzač,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu Danka Capáková, ktorá tak odkázala na vyhlásenie Jaroslava Naďa z hnutia OĽaNO. Ten tvrdí, že úzko špecifikované požiadavky nedokáže splniť žiadne zo svetovo zavedených vozidiel a vyhovujú jedine ešte len prototypu česko-slovenskej spoločnosti.

Nakoniec žiadna súťaž nemusí byť. Gajdoš je pripravený ju zrušiť, ak sa potvrdí, že podmienky sú nastavené diskriminačne. Jediný úspešný obchod – nákup amerických stíhačiek, vzbudzuje na ÚVO pochybnosti. Výber dodávateľa nemohol kontrolovať, lebo minister Gajdoš využil výnimku na utajenie zákazky. Rokovalo sa formou vláda – vláda, zmluvu s USA sme podpísali vlani v decembri.

„V tejto veci sme sa obrátili na Európsku komisiu so žiadosťou o výklad smerníc vo vzťahu ku kontrolnej pôsobnosti úradu v obstarávaniach zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, resp. kontroly uplatnenej ,obrannej výnimky‘ v zmysle európskej smernice. Európska komisia potvrdila, že úrad je oprávnený kontrolovať tento typ zákazky,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák.

S takouto interpretáciou ministerstvo obrany nesúhlasí a tvrdí, že úrad nemôže kontrolovať obstarávanie typu vláda – vláda. „Zjednodušene povedané, vzhľadom na uplatnenú výnimku sa na obstaranie stíhacích lietadiel F-16 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie požiadal ministerstvo obrany o zdôvodnenie uplatnenia výnimky zo zákona, čo sme aj urobili. V stanovenej lehote sme ÚVO poslali odpovede na doplňujúce otázky, ktoré úrad mal,“ reagovala Capáková.

Hlivák pripomenul, že rezort všetky vyžiadané dokumenty nedodal, preto ho o to požiadali ešte raz. „Úrad zároveň ministerstvo upozornil na prípadné začatie správneho konania za účelom uloženia pokuty, ak mu nebudú tieto požadované údaje a informácie doručené,“ zdôraznil Hlivák.

Bezpečnostný odborník Juraj Krúpa si myslí, že ministerstvo premrhalo šancu budovať a modernizovať naše ozbrojené sily. Okrem stíhačiek sa podľa Krúpu nič zásadné nepodarilo. Dodal, že armádu neposunuli ďalej ani čiastkové nákupy. "Ministerstvo navyše neobstaráva takú techniku, ktorá je v kontexte spojenectva v EÚ a NATO zásadná. Po zmene vlády by mohlo dôjsť aj k právnym dôsledkom pre ľudí, ktorí sú do týchto aktivít zapojení. Je to premrhaná šanca. Aj v dôsledku toho nám stále klesá personálna obsadenosť ozbrojených síl, veď vojaci si musia kupovať vlastné oblečenie,“ uzavrel.