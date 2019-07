Baránek: Truban má veľké oči, po voľbách môže byť všetko inak

Medzi Igorom Matovičom a Michalom Trubanom vznikla roztržka. Truban povedal, že spolupráca s Matovičom bude ťažká a nevie si ju predstaviť. Matovič kontroval, že by to chcelo viac pokory a menej pýchy. Môžu byť ešte tieto strany potenciálne koaličnými partnermi, alebo sú vzťahy medzi ich lídrami príliš naštrbené?

Určite ešte môžu byť koaličnými partnermi. Ešte je dosť dlho do volieb, druhá vec je, že takéto slovné prestrelky nie sú ničím neobvyklým. Videli sme to aj pred poslednými voľbami medzi Mostom a Smerom a nakoniec išli do koalície. Ja by som tomu neprikladal nejaký význam, ak pán Truban vystupuje dosť sebavedomo a hovorí, že si nevie predstaviť… No, po voľbách možno bude mať úplne iné predstavy a možno bude rád, ak bude Matovič v parlamente a budú môcť ísť spolu do koalície. Netreba to dramatizovať.

Tento konflikt sa snaží zmierniť aj SaS, Matovičovi a Trubanovi odkázala, aby prestali, kým je čas. Dokáže SaS z pozície akéhosi mediátora pomôcť tento spor urovnať?

Je to triezvy hlas v tomto spore a majú pravdu. Treba sa trošku „spríčetniť“. A myslím si, že mediátora ani netreba, tá situácia sa vykryštalizuje sama. Pán Truban je veľmi neskúsený politik, respektíve, ak mám byť úprimný, vôbec nie je politik. Politická realita, s ktorou sa zoznámi v budúcnosti, ho, takpovediac, napraví na pragmatickejšieho. Teraz má veľké oči a veľké očakávania, ale politická realita deň po voľbách môže byť úplne iná.

Ako vplýva táto celá situácia na voličov PS a voličov OĽaNO? Zmobilizuje ich, alebo, naopak, znechutí?

Žiadneho voliča to nemobilizuje, skôr naopak, toto sú také deštruktívne posolstvá. Do istej miery sú pochopiteľné, PS je ideologicky niekde úplne inde ako OĽaNO, ktoré ešte stále na seba viaže nejakých kresťanských a konzervatívnych voličov. Z tohto uhla pohľadu volič nemusí byť až taký zmätený. Z čoho zmätený môže byť, je, že sú to strany, ktoré deklarujú, že treba prevziať moc a začať s novou politikou a nejak sa to ani pred voľbami nedarí. Toto môže voliča znechutiť.