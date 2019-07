Policajný exprezident Gašpar: Nevylučujem, že vstúpim do politiky

Najnovšie vysvetľuje, že pracuje na viacerých bezpečnostných projektoch a chystá aj založenie bezpečnostného inštitútu. Ten by mal združovať odborníkov na bezpečnosť z rôznych oblastí a poskytovať aj odborné komentáre a analýzy.

Bývalý policajný prezident pripomenul, že pracoval v období, keď boli ministrami predstavitelia z KDH, SDKÚ a Smer. Nevylúčil pritom, že by aj on sám vstúpil do politiky. „Ak dospejem k presvedčeniu, že moje názory zdieľajú viacerí občania a je záujem ich aplikovať do praxe, nevylučujem v budúcnosti ani vstup do politiky. Musel by som sa však veľmi zamyslieť nad tým, ktorá zo súčasných strán má program a hodnoty blízke tým mojim,“ dodal Gašpar.

Uvádza ďalej, že sa bude vyjadrovať aj k obdobiu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. „Postupne sa vám budem snažiť vysvetliť a ozrejmiť konkrétne udalosti na základe faktov, tak aby ste si mohli spraviť vlastný názor,“ napísal.

Tibor Gašpar (57) nahradil vo funkcii policajného prezidenta Jaroslava Spišiaka v máji 2012. Po dvojnásobnej vražde vo Veľkej Mači vo februári minulého roka, rezignoval na funkciu po dohode s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) v máji 2018. Bol nadlhšie slúžiacim policajným prezidentom, v tomto kresle sedel 2 207 dní. Vystriedal ho Milan Lučanský. Gašpar ešte krátko pôsobil ako poradca ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer).

Gašpar je rodinne spätý s nitrianskym podnikateľom a majiteľom bezpečnostnej firmy Bonul Miroslavom Bödörom, údajne na jeho príkaz boli lustrovaní novinári.