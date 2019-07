Desiatky občanov chcú prispieť na stožiar, hodnota darov prevyšuje 35 000 eur

Kancelária NR SR pripravuje niekoľko desiatok darovacích zmlúv so záujemcami z radov občanov, ktorý chcú týmto spôsobom finančne podporiť výstavbu vlajkového stožiara pred budovou parlamentu, s ktorého iniciáciou prišiel predseda NR SR Andrej Danko.

Vyplýva to zo stanoviska Kancelárie NR SR, ktorá desať dní od zverejnenia čísla účtu eviduje vysoký záujem z radov občanov prispieť na samotnú stavbu.

„Teší nás, že množstvo občanov, ktorí osobne prispeli na podporu tohto zámeru, sa stotožnili s myšlienkou dôstojnej reprezentácie štátnej vlajky SR pred národnou radou a rozhodli sa podporiť týmto spôsobom našu národnú hrdosť. Tento zámer bol opakovane prehodnocovaný už aj počas dávnejších volebných období,“ povedal v tejto súvislosti vedúci Kancelárie parlamentu Daniel Guspan.

K zverejneniu účtu na zasielanie príspevkov došlo po tom, čo iniciatíva Andreja Danka vzbudila záujem širokej verejnosti a médií.

Tridsaťmetrový stožiar pred budovou parlamentu je podľa slov predsedu parlamentu vraj nutnosť. Stáť bude vyše 50-tisíc a je asi o tri metre vyšší ako maďarský v Budapešti. Podľa Danka však nejde o preteky s naším južným susedom.

Danko stavbu stožiaru vysvetľuje pripomienkami pamiatkarov. „Uchytenie zástavy na Bratislavskom hrade je nešťastné a môže niekomu ublížiť, to isté sa týka aj stožiara na budove Národnej rady. Tento proces trvá rok, kontaktovali sme pamiatkarov, stavebné úrady a nakoniec sme sa rozhodli v rámci areálu urobiť stožiar, aký nám technické a iné možnosti dovoľujú. Skôr je to to, aby Slovensko malo stožiar najväčších možných rozmerov, na ktorom je možné umiestniť zástavu alebo štátny symbol Slovenskej republiky. Žiadna partizánčina sa tu nedeje,“ povedal Danko s tým, že má ísť o dôstojnú dominantu, ktorá priláka ľudí.

Keď technici, ktorí stožiar vyrobia a osadia, Dankovi povedali, že môže mať najviac tridsať metrov, vznikol vraj bonmot, ktorý baví sociálne siete. „Ja som na to s úsmevom povedal, že pokiaľ viem, v Maďarsku má 27 metrov,“ dodal Danko s tým, že nejde o žiadne preteky.