Exminister vnútra Kaliňák dostal pokutu za rýchlosť. Prekročil ju o 43 km/h

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer) dostal pokutu za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Ten priznal svoju chybu a tvrdí, že sa mu to často nestáva.

Kaliňáka policajti namerali v diaľničnom tuneli Sitina v Bratislave, cez ktorý prechádzajú motoristi smerujúci do odľahlejších častí hlavného mesta či do Česka. Exminister sa so svojím Audi A6 rútil cez tunel rýchlosťou 123 km/h. Na mieste je povolená rýchlosť 80 km/h. Incident sa stal večer z nedele na pondelok. Informáciu priniesol portál čas.sk

„Išiel som po diaľnici a neuvedomil som si, že už som v tuneli a treba začať brzdiť. Keď som začal, bolo už neskoro,“ priznal Kaliňák. Podľa jeho slov sa mu to vôbec nestáva často. „Bola to moja chyba a som sa aj ospravedlnil. Policajti boli slušní a na mieste som zaplatil pokutu, lebo za chyby sa platí. Mrzí ma to,“ dodal Kaliňák. Polícia potvrdila, že v lokalite robila práve v tom čase zvýšený dohľad a chytili viacero previnilcov.

"Vodičovi bola v súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch uložená na mieste bloková pokuta vo výške 160 eur, ktorú vodič zaplatil na mieste,“ povedal hovorca polície Michal Szeiff.