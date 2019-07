Kandidátku do volieb predstaví SaS po lete, Sulík ašpiruje na prvé miesto

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstaví kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb po letných prázdninách. Uviedol to líder tejto opozičnej strany Richard Sulík s tým, že už má predstavu, kto by mal na kandidátke byť. Priblížil, že za SaS budú kandidovať ľudia s hodnotami, ktoré sú pre SaS najvyššie, a to sloboda, solidarita a zdravý rozum. "Na miesto lídra kandidátky ašpirujem ja," povedal Sulík.

Do volieb sa budú členovia SaS venovať jedinej veci. „Chodíme po regiónoch medzi voličov, budeme ich presviedčať, že máme najlepší program a že sme pripravení viesť túto krajinu. To budeme dokladať argumentmi typu, že sme ustálená, veľmi skúsená strana, máme desať rokov. Neviem, ktorá z parlamentných opozičných strán má takúto históriu,“ uviedol.

Podľa neho tvrdenie, že SaS má najlepší program, nevzniklo len tak. „Máme osem reformných diel k našim prioritám, ktoré sme si stanovili ako dôležité,“ priblížil s tým, že medzi prioritami je kvalitné školstvo, zdravotníctvo, bezpečnosť i štíhly štát. Okrem toho je Sulík presvedčený, že ak sa chcú ľudia zbaviť strany Smer a nechcú experimentovať, tak pre nich je na politickej scéne práve SaS.

Po prípadnom úspechu vo voľbách by SaS postupne zavádzala opatrenia od tých najjednoduchších po tie najzložitejšie. „My však začneme na ministerstvách, za ktoré budeme zodpovední,“ uviedol s tým, že dnes nevie, na ktorých ministerstvách budú nominanti SaS.

„Sme pripravení obsadiť solídne každý rezort, ale myslím si, že je to také porciovanie medveďa, ktorý ešte behá po lese. Delenie postov by nemalo byť pred voľbami dôležitou témou. Dôležitý je obsah. Možno program voliči nečítajú, ale komentátori a odborná verejnosť áno, vyjadrujú sa k nim a povesť, že máme dlhodobo najlepší program, nespadol z neba, a toto by malo byť centrom volebnej kampane. Máme silný a zabehnutý tím a mám jasnú predstavu, kto z mojich kolegov by sa kam hodil a mám predstavu aj o mojom pôsobení,“ uzavrel s tým, že do volieb bude strana predstavovať svoj program čo najviac ľuďom po celom Slovensku.