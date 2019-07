Ministerstvo spravodlivosti bude od januára v nových priestoroch

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR bude od 1. januára 2020 sídliť v novej budove na Račianskej ulici v Bratislave. Sťahovať by sa malo v novembri až decembri. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa MS SR Zuzana Drobová. Ministerstvo spravodlivosti má pripravenú pracovnú skupinu a harmonogram, kedy sa budú jednotlivé sekcie ministerstva sťahovať.

Rezort sa má presťahovať do priestorov Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave spolu s Centrom právnej pomoci. Ročný nájom a prevádzka nových priestorov MS SR by mali vyjsť na 1,7 milióna eur.

Dva roky budeme v nájme a potom chceme budovu odkúpiť. Čím skôr to budúca vláda odkúpi, tým lepšie, povedala Drobová. Vstupná cena by mala vyjsť na hodnotu vyše 23 miliónov eur upravenú o indexáciu podľa počtu rokov nájmu. Táto suma nie je v rozpočte MS SR zabezpečená, respektíve je finančne krytá iba do výšky prostriedkov určených na nájom budovy, a to sumou 1,5 milióna eur, informuje o tom rezort.

Doterajšie priestory na Župnom námestí rezortu nevyhovujú z kapacitných dôvodov. Cieľom presťahovania je zároveň aj vytvorenie podmienok na reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej, keďže ministerstvo sa momentálne delí o priestory s Najvyšším súdom SR.