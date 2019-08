Droba o tankodrómoch miesto ciest: Chápem, že ľudí nezaujíma, komu cesta patrí

Bratislavský župan priznal, že situácia v doprave je naozaj nelichotivá. Dodal však, že za súčasným stav je 25 rokov nečinnosti a fungovanie bez koncepcie. Na základe monitoringu SIM kariet župa vyčíslila, že do hlavného mesta denne dochádza 130-tisíc ľudí. Najviac z Trnavského kraja. Podľa Drobu sa situácia výrazne zlepší, ak sa podarí presvedčiť 10 percent ľudí, aby presedlali z individuálnej na verejnú dopravu. Ako to však dosiahnuť? Podľa predsedu BSK sú zásadné rokovania so železnicami, aby posilnili vlakové spojenia či budovanie záchytných parkovísk. „Neočakávajte však okamžité výsledky potom, ako sa na to 25 rokov kašľalo,“ dodal Droba.

Záujem vyvolala aj alternatíva v podobe lodnej dopravy po Dunaji. Droba priznal, že z ekonomického hľadiska to môže byť drahé, zároveň však upozornil na nevyčísliteľnú hodnotu, ktorú mestu môže priniesť o tisíc áut na cestách menej. Preto ako župan je za to, aby sa projekt realizoval. Dopravu by dotovala samospráva, plavidlá musia zabezpečiť podunajské obce cez eurofondy. Realitou by tento projekt mohol byť už do troch rokov.

Juraj Droba sa v relácii vyjadril aj k návrhu z dielne poslancov Mosta-Híd na zníženie daní fyzických osôb, ktorý zároveň zníži aj príjmy obcí. Podľa jeho slov sa k nim populisticky popridávali poslanci naprieč Národnou radou. Za nepochopiteľné označil, že predkladatelia so zástupcami samospráv nerokovali. Upozornil, že peniaze nešli hore komínom, ale používali sa na rekonštrukcie striech či okien škôl a podobne. Dodal, že BSK bude chýbať 5 miliónov eur. „Zníži to naše investičné možnosti,“ povedal Droba. Či sa pridá k avizovanému protestu banskobystrického župana Jána Luntera, neuviedol. „Župy majú jednu veľkú nevýhodu. Ja si neviem korigovať svojím rozhodnutím výšku príjmov, nevyberáme poplatky,“ upozornil Droba.

Aké právomoci má župa pri stavbe obchvatu, od ktorého si veľa sľubujú mestá a obce v okolí Bratislavy? Prečo ľudí oprávnene nezaujíma, kto je za ktorý úsek rozbitej cesty zodpovedný a prečo miestami vyzerajú ako tankodróm? Viac sa dozviete v relácii Ide o pravdu.