Zomrel Boris Latta. Dotĺklo srdce oddané Pravde

Boris Latta (25. 9. 1952 – † 31. 7. 2019) Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

„Všetci cítime nesmierny smútok. Boris nám chýba a bude chýbať. Aj redakcii, aj čitateľkám a čitateľom. Náš Boris… Skvelý človek. Chýbal nám už, keď nemohol chodiť medzi nás a bojoval so zákernou chorobou. Boris bol jednou z najznámejších tvárí Pravdy," hovorí Jakub Prokeš, poverený vedením redakcie. Zároveň pripomína jeho povahu: „Úsmevy, žoviálne gestá, grimasy, nákazlivé vtipy, veselá hlučná povaha… Kam prišiel, tam žiaril. Bol nielen kolegom, ale aj kamarátom. Ostáva po ňom veľa pekných spomienok."

Boris nám chýba a bude chýbať. Boris bol jednou z najznámejších tvárí Pravdy. Jakub Prokeš, poverený vedením redakcie Pravda

Usilovný novinár a vynikajúci zabávač – tak si Borisa zapamätajú ľudia v Pravde.

Čitateľská obec poznala dlhoročného zahraničnopoli­tického novinára najmä prostredníctvom jeho textov o Rusku, o Ukrajine a o Blízkom východe. „Svoju profesiu vnímal veľmi vážne. Žurnalistiku vyštudoval v Leningrade. Rusko a Rusov mal rád, preto sa nedokázal zmieriť s jednofarebným videním krajiny, ktorá má svojbytný príbeh človečenský, historický, kultúrny. Písal ako jeden z mála slovenských novinárov o Rusku s porozumením a citom," zdôrazňuje Tina Čorná.

Podobne ho vidí aj Jozef Sedlák: „Znalec šírej Rusi a Ukrajiny aj slovanskej ľudskej duše. Bezprostrednosť, úsmev na tvári, krásna a čistá ruština, ony mu otvorili cestu do sveta niekedy ťažko zrozumiteľnej politiky našich východných susedov. Boris, Tvoj pohľad na svet nám bude chýbať."

Vladimír Jancura oceňuje na ňom pracovné kvality: „Sú novinári, ktorí sa ponáhľajú so závermi a nepoznajú zľutovania pri vynášaní úsudkov. Sú ďalší, ktorí prejavujú opatrnosť, snažia sa pochopiť všetky súvislosti a upozorňujú na nedostatok faktov a dôkazov. Boris patril skôr k tým druhým. Niekto mu to zazlieval, mal však veľa verných čitateľov, ktorí čakali na každý Borisov článok."

Pri spomienkach sa objavuje vtipkár, optimista a zodpovedný spolupracovník kamarátskej povahy. „Aj keď sme už boli dlhoroční kolegovia, navždy pre mňa zostane ujo Boris, ktorého som poznala od škôlkarského veku. Vždy, keď ma mama priviedla ako malú do redakcie, venoval sa mi, žartoval a rozprával príbehy, vyžaroval dobrú náladu. A tak to zostalo aj v čase, keď som už sama začala pracovať v Pravde," hovorí Zuzana Hlavačková.

Nora Sedláková si ho zapamätá ako neskonale pozitívneho človeka: „Bol mojím kolegom neuveriteľných 44 rokov. Vybavuje sa mi Borisova večne usmiata tvár a neutíchajúca studnica vtipov."

Adam Zelinka poukazuje na to, že ešte nedávno chodieval s kolegami hrávať futbal do telocvične: „Nás, o 30 rokov mladších faganov, naháňal tak, že nebolo možné sa ho striasť. A pred bránkou bol napriek nižšej postave ako Zdeno Chára – odtlačiť ho bolo nemožné."

S obľúbeným zlatým retrieverom u seba na záhrade. Autor: Archív Pravdy

Sú chvíle, keď sa ťažko hľadajú slová, prízvukuje Bohuš Lenický: „Boris bol pre mňa nielen kolega, ale takmer súčasť rodiny. Mal dar rozosmiať, zaujať, nuda v jeho spoločnosti nemala šancu. Nebol však plytkým zabávačom, ale človečinou oplývajúcim človekom. Pravda bude bez neho o čosi chudobnejšia."

Ida Bibelová poukazuje aj na jeho ústretovosť: „Boris vždy vedel zaskočiť za kolegu, ktorý to potreboval." Dodáva, že všetkých vedel rozosmiať: „Každý deň, a to bez ohľadu na to, či sám nemal práve problémy. Veľmi tu chýba."

Zmysel pre humor sa ako prvé vynára aj Lívii Černickej: „Ak sa raz bude definovať jednotka optimizmu a veselej nálady, jednotka širokého a dobroprajného srdca, bude to jednotka Borisa Lattu."

V redakcii. S grimasou a gestami, čím zabával kolegov. Autor: Archív Pravdy

„Usmieval sa zakaždým, keď som z rukáva vytiahla štipľavú poznámku o jeho veku. Jemné podpichovanie si užíval, trúfam si povedať, že lichotilo jeho temperamentnej povahe. Boris Latta miloval život a miloval publikum, ktoré zabával svojimi príhodami," podotýka Vladimíra Gahérová.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v bratislavskom krematóriu v utorok 6. augusta o 14. hodine.