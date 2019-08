Poškodí Trubanovi skúsenosť s drogou?

Priznanie sa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana k užívaniu marihuany nemusí strane uškodiť, jeho konanie však bolo protizákonné. Upozornila na to politologička Darina Malová. Držanie akéhokoľvek množstva marihuany je na Slovensku trestným činom, hoci minulý rok ministerstvo spravodlivosti iniciovalo legislatívnu úpravu, ktorou sa to malo čiastočne zmeniť. Snaha stroskotala, zachrániť sa ju však pokúsil Trubanov stranícky kolega Martin Poliačik.

Najbližším politickým partnerom Progresívneho Slovenska je Spolu, strany v spoločnej koalícii vyhrali eurovoľby a rovnaké spojenectvo zvolili aj pred blížiacimi sa budúcoročnými parlamentnými voľbami. Hovorkyňa Spolu Silvia Hudáčková do uzávierky neodpovedala na naše otázky, či sa neobávajú, že tento prípad môže spoločnej koalícii uškodiť, a či predstavitelia Spolu vedeli o skúsenostiach Trubana s marihuanou aj pred zverejnením videa.

Dohodu o spolupráci podpísali progresívci aj s KDH, minulý mesiac sa dohodli, že na seba nebudú útočiť a budú rokovať o ďalšej spolupráci. Hovorca KDH Stano Župa jednoznačne neodpovedal na otázku, či sa neboja, že toto zistenie ich dohodu poškodí.

„Nie je nevyhnutné mať vlastnú, autentickú, zlú skúsenosť s drogami. Dnes poznáme dosť príkladov na to, aby sa škodlivosť drog dala popísať sprostredkovane. Postoj strany KDH k drogám je prísne konzervatívny. Obete treba liečiť, páchateľov je potrebné prísne trestať,“ povedal pre Pravdu Župa.

Podľa politologičky Dariny Malovej kauza s marihuanou Progresívnemu Slovensku príliš neuškodí. „Domnievam sa, že efekt tejto správy na podporu Progresívneho Slovenska nebude veľmi významný, téma na Slovensku nie je nová. Veľmi dobre vieme, že najmä medzi mladšou generáciou je pomerne mnoho užívateľov marihuany. Problém však v súvislosti s predsedom Progresívneho Slovenska naozaj nastáva kvôli tomu, že je to konanie, ktoré je protizákonné,“ uviedla Malová.

„A, samozrejme, napríklad dekriminalizácia marihuany nie je zásadným programovým bojom Progresívneho Slovenska. Takže sa domnievam, že únik tejto informácie a zverejnenie videa, niekoľko rokov starého, pre podporu strany nebude mať veľký vplyv. Naopak, je to polarizujúca správa, a tým pádom možno práve niektorých mladých ľudí môže podporiť v tom, že sa pridajú k tejto strane. Na druhej strane to môže mať negatívne dopady na samotného predsedu,“ dodala politologička.

Líder Progresívneho Slovenska pre Pravdu priznal užívanie marihuany, keď sa začalo na sociálnych sieťach šíriť video, v ktorom rozpráva o svojich skúsenostiach s drogami. Ide o prednášku z roku 2013, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nitrianskej Univerzity Konštantína Filozofa. Truban vysokoškolákom prednášal o svojich podnikateľských začiatkoch, priznal sa aj k užívaniu drog.

Politik v stredu potvrdil, že má skúsenosti s marihuanou.,,Kon­krétne v tom videu hovorím o zlom stave, ktorý prichádza po opadnutí jej účinku. Zdieľal som túto skúsenosť aj na prednáškach o podnikaní, aby si mladí ľudia nemysleli, že marihuana vyrieši ich problémy. Nemám problém o tom hovoriť otvorene, lebo ma hnevá, keď niekto trávu vyskúšal a potom sa tvári, že nie," povedal v stredu pre Pravdu Truban.

Držanie marihuany, rovnako ako ktorejkoľvek inej drogy, je na Slovensku trestný čin. Minulý rok sa bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (vtedy Most-Híd) pokúsila o úpravu legislatívy a pripravila návrh, ktorý mal uvoľniť pravidlá pre občasných užívateľov drog. Stanovil maximálne množstvo drog – napríklad pol gramu heroínu či gram konope – za ktoré by užívateľovi nehrozilo väzenie, ale len pokuta.

Držanie drog malo zostať nelegálne, ale pri malých množstvách by išlo iba o priestupok. Ak by sa v priebehu dvanástich mesiacov zopakoval, išlo by už o trestný čin. Žitňanská napokon návrh z rokovania vlády začiatkom roka 2018 stiahla, pretože nenašla podporu koaličných partnerov. Zásadne proti bol najmä Andrej Danko a jeho SNS.

Žitňanskej návrh následne predložil do parlamentu ako poslanecký návrh Martin Poliačik (nezaradený), ktorý je členom Progresívneho Slovenska. Odôvodnil to tým, že ide o návrh, na ktorom sa zhodli odborníci. Plénum o návrhu napokon nerozhodovalo, Poliačik ho stiahol. Skúsenosť s drogami v minulosti priznal aj on.