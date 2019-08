Zverejnenie komunikácie Kočner - Bödör nemusí znížiť jej vierohodnosť, hovorí odborník

„Ten samotný fakt, že to bolo zverejnené skôr, než to bolo vykonané pred súdom, ešte neznamená, že by to mohlo znižovať vierohodnosť dôkazu. Samozrejme, v konkrétnych okolnostiach v spolupráci s ďalšími dôkazmi a dôkaznými prostriedkami to môže byť vyhodnotené ako nejaký zásah do trestného konania a môže to spôsobiť určité komplikácie," myslí si Burda.

Správy medzi Kočnerom a Bödörom by ako dôkaz pred súdom však mohol za určitých okolností zdiskreditovať spôsob, akým ich polícia získala. „Polícia sa ku komunikácii musí dostať zákonným spôsobom. Ak sa Tóth k nej nedostal oprávnene, tak môže byť takýto dôkaz vyhodnotený aj ako nezákonne získaný a tam potom závisí od konkrétneho konania a od toho, aký závažný bol prípadný zásah do tej nezákonnosti, či dôkaz možno použiť, alebo nie.

Je na to veľa rôznych názorov. Niektorí tvrdia, že akákoľvek nezákonnosť znamená, že dôkaz sa nemôže použiť, tie novšie teórie, aj podchytené niekoľkými praktickými prípadmi zo zahraničia, hovoria o tom, že ak to nebol závažný zásah do práva, ktorým bol takýto dôkaz získaný, tak ho možno použiť, ale nesmie to byť jediný rozhodujúci dôkaz pre to dané trestné konanie," ozrejmuje Burda.

Naopak, problém nepredstavuje fakt, že správy polícia získala v rámci vyšetrovania iného zločinu – vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Áno, dôkazy sa môžu v takomto prípade použiť. Keby to bolo použitie informačno-technických prostriedkov policajtmi, tak vtedy to závisí od závažnosti daných trestných činov, či sa to môže použiť, alebo nie. Tu však ide o obzvlášť závažné zločiny, takže je to bez problémov použiteľné," uzatvára Burda.