Ak by ma obvinili, prišli by o svedka, tvrdí Tóth

Ak by ma orgány činné v trestnom konaní obvinili, prišli by o svedka. Uviedol to v internetovom rádiu InfoVojna bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Reagoval tak na vyhlásenie prokurátora Jána Šantu, ktorý médiám v súvislosti s neúčasťou Tótha na pojednávaní v kauze miliónových zmeniek povedal "zo svedka sa ľahko môže stať obvinený", Tóth mal na súde vypovedať ako svedok, ale nedostavil sa. Podľa Tótha prokurátor v tomto prípade vôbec neuviedol, z akého trestného činu by mal byť obvinený.