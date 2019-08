Psychológ o Trubanovej prednáške študentom: Jeho slová o drogách sú cez čiaru

Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban, ktorý má ambíciu viesť krajinu ako premiér, prehovoril pred pár rokmi o svojich skúsenostiach s drogami. Slová o nich adresoval na prednáške nitrianskym vysokoškolákom s tým, že život treba meniť po krokoch, pričom to prirovnáva k návykovým látkam – človek si vraj nemôže dať hneď veľkú dávku, ale privyká si postupne. O tom, či je vhodné takto debatovať so študentmi, sme sa porozprávali s klinickým psychológom Jindřichom Cupákom.

Je normálne, aby sa prekonávanie prekážok v živote prirovnávalo k braniu drog?

Tú súvislosť si neviem dosť dobre predstaviť. Pre mňa je to ťažko pochopiteľné, absolútne nevhodné prirovnanie.

Líder „progresívcov“ študentom hovoril aj o depresívnom stave, tzv. bad trip, ktorý prichádza po požití drog. Podľa neho tak ako všetko zlé v živote, aj to sa raz skončí. Čo si o tom myslíte?

Pravdou je, že všetko – dobré aj zlé, sa raz skončí. Rovnako je to tiež s drogami. Keď dosiahnu tú najvyššiu úroveň príjemných pocitov, a ďalej to už nejde, začne to klesať. Objaví sa absencia dobrej nálady, človek sa cíti zle. Aby si zlepšil emočnú bilanciu, chce si dať ďalšiu dávku. Tento príklad na porovnávanie ale takisto nie je vhodný.

Tieto veci rozprával Truban vysokoškolákom na akademickej pôde. Nešlo podľa vás z jeho strany o zľahčovanie témy?

Tam vidím dobrý úmysel – so študentmi sa delil so všetkým, čo mu práve napadlo. Vzhľadom na to, na akej pôde sa nachádzal, to ale nebol správny krok. Mladšej generácii by mal byť príkladom, morálnym vzorom. Ak im hovoril, že sám bral drogy, tak to je cez čiaru. Prezentovať sa takto je teraz módne – mladí zvyknú rozprávať, že v súčasnosti berie každý, alebo to aspoň skúsil. Pre mňa sú však takéto vyjadrenia neakceptovateľné.

Vzniká bad trip už po jednom užití drogy?

Určite áno. Existujú drogy, pri ktorých dochádza k trvalej zmene osobnosti už po ich prvom požití, ale mnohí sa to snažia zľahčovať. Napríklad v šesťdesiatych rokoch minulého storočia mala v psychoterapii množstvo zástancov LSD. Dnes dochádza k znovuobnoveniu týchto úžasných pohľadov zo strany ľudí, ktorí to predkladajú ako vedu. Sú presvedčení, že táto droga má liečivé účinky, ale ja ich názor nezdieľam. Som presvedčený, že to má skôr deštrukčné následky.

Vyskytuje sa bad trip aj po marihuane?

Samozrejme. Dlhodobejšie užívanie konopných drog prispieva k rozvoju psychotických porúch. Spôsobuje najťažšie duševné poruchy, narušené myslenie a vnímanie.

Kedy, z akého dôvodu, sa ľudia obracajú k droge?

Keď nevedia viesť normálny život. Neuvedomujú si, že láska, priateľstvo a dobrý výkon v práci sa dajú dosiahnuť aj bez toho.

Môžu mať reči, aké viedol Truban, negatívny vplyv na mladých ľudí? Išlo podľa vás o propagáciu drog?

Vnímam to ako stavanie drog do neutrálnej polohy, či dokonca ich propagáciu. Prinajmenšom je to zľahčovanie ich účinku.

Ako by sa o tejto problematike malo hovoriť?

Mal by sa k nej vyjadrovať odborník a nie politik.

Mohlo mať jeho rozprávanie na študentov nejaký vážnejší vplyv?

Je to individuálne. Časť z tých mladých ľudí už určite svoje skúsenosti s drogami mala, takže sa nedozvedeli nič nové. U iných to mohlo vyvolať záujem o túto problematiku.

V akom zmysle?

Niekto sa k tomu mohol snažiť niečo naštudovať, overiť si to, alebo aj vyskúšať.

Dá sa vypestovať závislosť aj od marihuany? Je to brána k tvrdým drogám?

Je to brána do pekla, aj keď na marihuanu je množstvo rozdielnych pohľadov. Ja som nimi počas svojho života tiež prechádzal. Viem ale o jej veľmi zlých dopadoch na ľudí s nedostatočne pevnou stavbou osobnosti, takže skôr vidím tie negatíva. Mnohí, ktorí s tým začnú, sa už svojej závislosti nevedia zbaviť a pokračuje to tvrdými drogami. Existujú však aj takí, na ktorých to ani po desiatkach rokoch nezanechá následky. Záleží na štruktúre osobnosti.

Čo si myslíte o toľko diskutovanej dekriminalizácii marihuany? Mala by sa zmäkčiť legislatíva?

Liberáli bojujú za to, aby sa negatívny postoj k marihuane zmiernil, ale osobne si myslím, že to netreba zľahčovať. Patrím k starej škole, takže som proti legalizácii drog. Nepopieram však, že niekedy majú liečivé účinky. K dispozícii by ale mali byť jedine pod medicínskym dozorom, zdravý človek by k nim nemal mať voľný prístup.