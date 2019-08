Cenotvorba liekov prejde zmenou

Jeden liek, rôzne veľkosti balení a vyššia cena pre Slovákov. Ministerstvo zdravotníctva plánuje upraviť hodnotu liekov. Prepočet, ktorý zohľadňuje rôzny počet lieku v balení, by mal priniesť mierne zníženie jeho ceny pre poisťovne aj pre pacientov. Poisťovne aj výrobcovia liekov hovoria o nedostatočnom opatrení a volajú po celkovej úprave liekovej politiky.

Ceny liekov sa u nás už dlhodobo určujú ako priemer troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín. „Toto pravidlo sa však niektoré farmaceutické spoločnosti snažili obchádzať tým, že k nám dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí,“ pripomenula hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Pri liekoch totiž dochádza k porovnaniu iba identických veľkosti balení v EÚ, to znamená, že napríklad 20-kusové balenie sa cenovo neporovnáva s 10-kusovým.

Rezort zdravotníctva preto plánuje upraviť cenotvorbu. Eliášová vysvetľuje, že ak naši pacienti užívajú jedinečné balenia liekov, ich cena sa bude preratúvať podľa ceny iných balení toho istého lieku. Do medzirezortného pripomienkového konania preto predostrelo novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorej cieľom je dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien.

Ako príklad Eliášová opísala „určitý“ liek, ktorý sa predáva v slovenských lekárňach len ako 100-tabletové balenie. „Pri pravidelnom prehodnocovaní jeho ceny sme našli rovnaké balenie len v Nemecku s cenou 100 eur, preto ho aj u nás predávame bez marží za 100 eur. Po novom však môžeme nájsť najlacnejšie veľkosti napríklad v Rumunsku, kde 50-tabletové balenie stojí 20 eur, a v Poľsku tiež 50 tabletiek, ale za 30 eur. Ak už nikde inde ani v iných baleniach tento liek nepredávajú, tak si prepočítame rumunské a poľské ceny na veľkosť slovenského balenia. Keďže potrebujeme tri najnižšie ceny, tak si vyrátame priemer za Nemecko, Rumunsko a Poľsko a vyjde nám nová cena pre Slovensko na úrovni 66,7 eura,“ priblížila. Cena lieku by tak klesla o viac ako 33 eur.

Legislatíva umožňuje výrobcom dodávať na Slovensko liek s odlišnou veľkosťou balenia ako v iných európskych krajinách. „Pri šiestich liekoch skutočne dochádza k výraznému nadbytočnému preplácaniu, pretože sa na slovenský trh dodáva neobvyklá, a teda predražená veľkosť balenia. Prepočítanie cien na rovnakú veľkosť balenia by problém vyriešilo,“ vysvetľuje ministerstvo v dôvodovej správe novely.

Regulácia ceny by sa mala prejaviť na výške úhrad za lieky pre poisťovne, ale aj na doplatkoch pre pacientov. O akú sumu má ísť, rezort nespresnil. „Predpokladá sa, že ročný objem finančných prostriedkov vynaložených na doplatky bude nižší,“ uistil rezort. Medzi problémové lieky patria napríklad Tasigna 150 mg a Tasigna 200 mg. Tvrdé kapsuly sú určené na liečbu jedného typu leukémie. Cena by sa mala upraviť aj pri lieku NovoMix 30 flexpen, ktorý slúži na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi či pri liečive Replagal využívaného na liečbu zriedkavej Fabryho choroby.

Opatrenie by podľa ministerstva mohlo priniesť ročnú úsporu vo výdavkoch na lieky vo výške najmenej troch miliónov eur. „Potenciálne by sa mohlo usporiť až 6,5 milióna eur,“ spresňuje v návrhu rezort. Podľa hovorkyne Eliášovej však nejde o zásadný zásah do súčasného spôsobu cenotvorby.

Poisťovne sú zatiaľ na hodnotenie opatrenia skúpe. „Do skončenia interného vyhodnotenia považujeme za predčasné sa k návrhu novely vyjadrovať,“ reagovala Slávka Gáborová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Súkromná zdravotná poisťovňa Union považuje návrh novely za nedostatočný. „Máme za to, že riešením je vykonanie zásadných legislatívnych zmien v oblasti štátnej liekovej politiky,“ skonštatoval Matej Neumann, hovorca poisťovne.

Poisťovňa Dôvera považuje zmenu iba za administratívne opatrenie. „V praxi to bude znamenať, že do úhradového systému budú môcť vstúpiť aj také lieky, ktoré pre nesplnenie administratívnej povinnosti nemohli dosiaľ byť hradené na základe verejného zdravotného poistenia,“ vysvetlil Matej Štepianský, hovorca poisťovne. Na doplatky pacientov nová úprava nebude mať podľa neho žiadny vplyv.

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu zmeny zatiaľ nechce komentovať. Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, pripomína, že zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov obsahuje podľa asociácie viacero funkčných nedostatkov a privítali by jeho úpravu. „Nedostatky potom spôsobujú povedzme problémy pri vstupe inovatívnych liekov do systému úhrad na Slovensku, ako napríklad v oblasti onkológie,“ spresnila riaditeľka. Problémy sa týkajú dohôd medzi poisťovňami a výrobcami, ktoré sú v praxi len ťažko realizovateľné, alebo prísneho nastavenia farmakoekonomických kritérií pri zavádzaní liekov. „Sme preto za komplexnú diskusiu o úprave tohto zákona a nielen o jeho jednotlivých náležitostiach,“ skonštatovala Slezáková.

Podľa Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov, je najmä potrebné, aby zmeny v oblasti liekovej politiky nemali nežiaduce sociálne dosahy na pacientov. „Aby mali garantovanú liečbu v súlade so svojimi právami, aby pre jej nedostupnosť, či už z dôvodov navyšovania doplatkov, zastavenia distribúcie liekov, nedochádzalo k zbytočnému predlžovaniu liečby, fatálnym následkom a opodstatnej nespokojnosti pacientov a ich blízkych. Veríme, že to tak nebude,“ uzatvorila Lévyová.