Uspejú nováčikovia v politickom ringu?

Do politického ringu sa snaží dostať Demokratická strana Spolu to dokážeme, Socialisti.sk, Hnutie milióna proti krutým exekúciám! a Kresťanská strana práce. Okrem nich už počas roka ohlásilo zber podpisov aj ďalších 17 strán. Medzi nimi aj vznikajúca strana Za ľudí, ktorá už získala dostatok podpisov na oficiálnu registráciu. V nedeľu o tom informoval líder strany a bývalý prezident SR Andrej Kiska na sociálnej sieti. Avizoval tiež, že všetky podpisové hárky odovzdá v pondelok (5. 8.) na ministerstve vnútra.

Podľa politológa Jozefa Lenča je v našom politickom a straníckom systéme máločo štandardné. Medziiným aj vznik a dĺžka existencie politických strán, ako aj samotný stranícky systém. „To, že pred voľbami vznikajú nové strany, je na Slovensku zvyčajné, ale nie je to štandardné pre zabehnuté a fungujúce demokracie. Je to skôr dôkaz toho, že sa u nás ešte v skutočnosti nevytvoril stabilizovaný stranícky systém, ktorý je bežný v západných demokraciách,“ mieni Lenč.

Pravdepodobnosť, že niektorá z nových strán naozaj uspeje, je nízka. V ich neprospech svedčí jednoduchá matematika, keďže zaregistrovaných je asi 160 strán, z ktorých má šancu uspieť asi len desať. „Z tohto hľadiska si myslím, že reálne, aj keď to bude na hrane, môže uspieť strana prezidenta Kisku Za ľudí. Takisto je možné, že svojho voliča si nájde už vo svojom niekoľkom pokuse aj Eduard Chmelár. Ak nie na účasť v parlamente, tak si myslím, že pre jeho projekt by bolo veľkým úspechom pozbierať dostatok podpisov. Keby získal tri percentá, tak si myslím, že to je pre nich dobrý začiatok možno aj pre dlhšiu existenciu tejto strany, keďže za ne dostane strana príspevok od štátu,“ nazdáva sa politológ.

Pri takom veľkom počte nových strán, ktoré zbierajú podpisy na svoju vznik, sa vynára otázka, či je 10-tisícová hranica dostatočná. Podľa politológa by sa mala zvýšiť. „Ak na registráciu cirkvi potrebujeme dnes 50-tisíc podpisov, tak myslím si, že na registráciu politickej strany by mohlo byť tiež 50-tisíc. Medzi registráciou cirkvi alebo náboženskej obce a registráciou politickej strany nejaký veľký rozdiel nevidím,“ myslí si Lenč.

Socialisti.sk je projekt neúspešného kandidáta na prezidenta Eduarda Chmelára. Pôvodne mal zbierať podpisy pre hnutie Socialisti. Po tom, čo rezort vnútra upozornil, že v minulosti už bol zaregistrovaný subjekt s rovnakým názvom, došlo k úprave názvu na Socialisti.sk. Chmelár sa už v roku 2015 pokúšal založiť hnutie Solidarita, ekológia, nenásilie (SEN). Ministerstvo vnútra mu však odmietlo stranu zaregistrovať pre nájdené nedostatky pri overovaní hárkov. Na Slovensku je zaregistrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí. Od januára sú účinné nové pravidlá pre politické strany, ministerstvo vnútra na ne upozorňuje na svojej webstránke.