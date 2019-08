Kiska odovzdal podpisy, Drucker lanári Kurilovskú

Novovzniknuté strany, ktoré chcú v budúcoročných voľbách kandidovať, musia splniť nové podmienky, vybudovať si členskú základňu aj stranícke orgány. Podľa politického analytika Jána Baránka sa to ešte dá stihnúť, budú však potrebovať dosť peňazí.

Predstavitelia politického projektu Za ľudí na čele s Andrejom Kiskom odovzdali na ministerstve vnútra 16-tisíc podpisov občanov, ktoré údajne vyzbierali za tri týždne. Na vznik strany ich potrebujú minimálne 10-tisíc. Na ministerstve budú teraz podpisy overovať, ak nezistia zásadné nedostatky, rezort stranu zaregistruje do 30 dní.

"Pripravujeme náš snem, ktorý bude koncom septembra. Na sneme bude zvolený predseda, podpredsedovia, všetky orgány tak, ako to zákon stanovuje, a zároveň predstavíme program. Na programe intenzívne pracujeme,“ priblížil ďalšie plány Kiska.

Na vstup do politiky sa pripravuje Tomáš Drucker. Hoci exminister zdravotníctva a vnútra oficiálne nepotvrdil, že zakladá stranu, na verejnosť prenikli prvé mená osobností, ktoré oslovuje. Ponuku na vstup do strany dostala rektorka Akadémie Policajného zboru a expertka na trestné právo Lucia Kurilovská. Právnička to pre Pravdu potvrdila.

"Áno, ponuku som dostala. Oslovili ma postoje, vízie, ale hlavne možné riešenia zo strany pána Druckera vo viacerých sférach fungovania spoločnosti. Ešte som sa nerozhodla, ale intenzívne zvažujem,” uviedla Kurilovská, ktorá začiatkom tohto roka kandidovala na sudkyňu Ústavného súdu. Ešte pred prvou voľbou kandidatúru stiahla.

Drucker už dlhšie médiám jednoznačne neodpovedá na otázku, či je rozhodnutý založiť stranu. Priamo sa nevyjadril ani k tomu, či oslovil Kurilovskú. "Komunikujem s viacerými ľuďmi, ktorí môžu a dokážu pomôcť riešiť konkrétne problémy a potreby, ktoré sú na Slovensku. Neznamená to vždy automaticky spojitosť so vstupom do politiky. Pani rektorku považujem za odborníčku a prirodzenú autoritu,” reagoval pre Pravdu bývalý minister.

Drucker koncom júna ohlásil prostredníctvom videa na sociálnej sieti, že vyráža do regiónov rozprávať sa s ľuďmi o ich problémoch a možných riešeniach. Ani vtedy nepotvrdil, či zakladá stranu. Naznačil len, že na takéto rozhodnutie už nemá veľa času.

Politický analytik Ján Baránek túto situáciu komentuje slovami, že už samo mediálne informovanie o tom, že sa zatiaľ nevyjadril, Druckera zviditeľňuje. "Necháva ľudí v napätí, je to svojím spôsobom reklama. Možno je to z jeho strany zámer. Zvyšujú sa očakávania, ako sa rozhodne,“ mieni analytik.

Oficiálne sa v týchto dňoch pripravuje vznik 21 politických strán. Vyplýva to z informácií na webe ministerstva vnútra. Zverejnené sú tam oznámenia prípravných výborov o začatí zbierania podpisov. Druckerova strana v tomto zozname zatiaľ nefiguruje.

Vyzbieranie 10-tisíc podpisov nie je jedinou podmienkou, ktorú musia nové strany splniť. Ak chcú kandidovať do Národnej rady, musia doložiť zákonom stanovený minimálny počet členov a vybudovať si povinné stranícke orgány. Určila ich novela zákona o politických stranách, ktorú parlament prijal koncom minulého roka.

Strany majú dve možnosti, ako splniť podmienku minimálneho počtu členov. Prvou je predloženie zoznamu členov, ktorý musí obsahovať najmenej dvojnásobok mien v porovnaní s kandidátmi nominovanými do parlamentných volieb. Ak teda strana kandiduje s maximálnym počtom 150 kandidátov, musí mať aspoň 300 členov.

Druhou možnosťou je predložiť zoznam členov, ktorý predstavuje päťnásobok počtu členov výkonného orgánu strany. Ten musí mať deväť členov, zoznam členov strany tak musí obsahovať minimálne 45 mien.

Novela stanovila aj povinné orgány strany – najvyšší (snem), výkonný (predsedníctvo), rozhodcovský a revízny. Každý orgán, okrem štatutárneho, musí mať najmenej troch členov. Výkonný orgán musí mať deväť členov a najvyšší orgán strany najmenej 27 členov.

Kiska uviedol, že potrebné stranícke štruktúry vzídu zo septembrového ustanovujúceho snemu. Na webovej stránke Za ľudí spustil prihlasovanie pre záujemcov, ktorí by sa chceli pridať k jeho strane. Vyplniť musia dotazník s osobnými informáciami o vzdelaní či zamestnaní, strana požaduje aj profesijný životopis. Prijímanie nových členov by sa malo uskutočniť po ustanovujúcom sne­me.

Novú stranu Socialisti.sk pripravuje neúspešný prezidentský kandidát Eduard Chmelár.

"Isteže, zbierame podpisy, ide to pomerne rýchlo, a zároveň už aj vytvárame štruktúry. Takže myslíme na to, vieme, že sú tam nejaké podmienky. Bez toho by som do toho, samozrejme, nešiel,“ odpovedal Chmelár na otázku Pravdy, či si trúfa menej ako sedem mesiacov pred voľbami vytvoriť členskú základňu a stranícke orgány. Presný počet vyzbieraných podpisov povedať nevedel, spresnil, že čísla zbierajú každý utorok. "Minulý utorok, po dvoch týždňoch, to bolo 3 300 podpisov,“ spresnil Chmelár.

Nové strany môžu podľa Baránka aj tak krátko pred voľbami zvládnuť vybudovanie straníckych štruktúr. "Samozrejme, majú sťažené podmienky oproti minulosti, ale dá sa to. Pri dobrej vôli, a keď majú dostatok peňazí,“ poznamenal politický analytik. Dodal, že úvodná fáza politickej strany je pomerne nákladná. "Ráta sa tam aj zber podpisov, možno budú musieť platiť zberačov. Do úvodnej fázy patrí aj informačná kampaň. V porovnaní napríklad s SNS, KDH, Smerom musia tieto strany robiť silnú informačnú kampaň, aby ľudia vôbec vedeli, že existujú. Takže finančná nákladnosť je omnoho väčšia,“ uzavrel Baránek.

Parlamentné voľby by sa mali konať v sobotu 29. februára. Vyhlási ich predseda parlamentu Andrej Danko najneskôr 110 dní pred ich konaním. Politické strany, hnutia a koalície podávajú kandidačnú listinu najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb, lehota tak vyprší začiatkom decembra.

VIDEO: Exprezident Andrej Kiska je spokojný s počtom vyzbieraných podpisov na registráciu politickej strany Za ľudí. Cez víkend však nečakane skončil v nemocnici. Pozrite si video, kde Kiska hovorí o dôvodoch svojej hospitalizácie.