Previerka Bonulu sa dostane na výbor v septembri

Výbor by mal k tejto téme zasadnúť začiatkom septembra. Jeho člen Peter Pčolinský (Sme Rodina) očakáva, že po kontrole môže dôjsť až k prehodnoteniu previerky. Podľa neho NBÚ pri jej vydávaní nemusel pochybiť, keďže vychádzal z informácií iných orgánov štátnej správy. „Ak Slovenská informačná služba a Policajný zbor poslali informáciou, že Bonul je v poriadku, tak NBÚ udelil previerku. Z obsahu zverejnenej komunikácie medzi Kočnerom a Bödörom jednoznačne vyplýva, že títo páni mali veľký vplyv a spriatelené osoby v polícii, na prokuratúre a súdoch a vykonávali činnosť vo svoj ekonomický prospech. Ja osobne to považujem za veľký problém. Aj keď je oficiálnym vlastníkom jeho otec, všetci vieme, že firma patrí Norbertovi Bödörovi. Za firmu rokuje a koná a všade chodí jeho syn,“ zdôraznil Pčolinský.

Ďalší člen výboru a poslanec Štefan Zelník zo SNS avizuje, že kontrolu nebude blokovať. „Sú dnes popísané kadejaké veci o tejto firme, pokiaľ získala bezpečnostnú previerku a sú v tom pochybnosti , treba to preveriť. Nevidím v tom problém. Ak je spochybňovaná previerka pána Bödöra informáciami o veciach, do ktorých má byť zapletený, výbor sa má právo pýtať, ako previerka prebehla a či ju dostal v súlade zo zistenými skutočnosťami,“ uviedol Zelník.

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá bezpečnostnými službami, mala previerku získať vlani v septembri. Išlo o potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa Prísne tajné. Dekrét platí päť rokov. Firma ho potrebovala, aby mohla strážiť priestory so špeciálnym režimom, ako môžu byť napríklad štátne spoločnosti na výrobu munície či štátne hmotné rezervy.

V tom čase už malo dôjsť k lustrácii niektorých novinárov, ktorú na žiadosť Mariana Kočnera údajne zabezpečoval Norbert Bödör. Potvrdzovať to má úradný záznam, ktorý vypracovala polícia. Tá mala informácie získať z Kočnerových telefónov rozšifrovaním chatovacej aplikácie Threema.

„Zo správ vyplýva, že Kočner sa snažil o ovplyvňovanie trestných vecí vo svoj prospech, napríklad zabezpečením ich pridelenia konkrétnemu prokurátorovi, zisťovaním informácií ‚z prvej ruky‘, riešením personálnych záležitostí, obsadzovaním rôznych funkcií sudcov a prokurátorov osobami, prostredníctvom ktorých by vedel uplatňovať svoj vplyv,“ píše sa v údajnom úradnom zázname polície o rozšifrovanej komunikácii. Jeho autenticita zatiaľ potvrdená nebola.

Obsahom správ Kočnera s Bödörom je podľa polície aj „zabezpečenie personálnych záležitostí vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru a SIS podľa potrieb Mariana Kočnera a pod.“ Možný vplyv Kočnera na vyšetrovanie bude vyšetrovať policajná inšpekcia.

Bödör ešte minulý týždeň zverejnené informácie odmietol komentovať s vysvetlením, že „sa stávajú nástrojom alebo prostriedkom politického zápasu bez toho, aby bola potvrdená akákoľvek zákonnosť a vierohodnosť prezentovaných okolností ako dôkazov,“ odkázal cez svojho právnika Adriána Kuceka.

Firma Bonul nespresnila, v akej pozícii pôsobí syn majiteľa. Nereagovala ani na snahu parlamentného výboru o kontrolu jej previerky.

Okolnosti udelenia previerky NBÚ komentovať nechce, vysvetľuje to tým, že musí dodržať mlčanlivosť. „V rámci preverovania udelenia bezpečnostnej previerky firme Bonul úrad poskytne Osobitnému kontrolnému výboru NR SR všetku požadovanú súčinnosť,“ uviedol úrad v stanovisku.

Úrad pri previerkach zisťuje, či je podnikateľ spôsobilý zabezpečiť ochranu utajovaných skutočností, či je ekonomicky stabilný a bezpečnostne spoľahlivý. Informácie k tomu dostáva od Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru alebo iného štátneho orgánu. „Ak sa bezpečnostnou previerkou preukáže, že podnikateľ spĺňa zákonné podmienky, úrad mu vydá potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti,“ spresnil úrad, ako prebieha proces.

Bývalý riaditeľ NBÚ Ján Mojžiš vysvetľuje, že pod utajovanú skutočnosť stupňa Prísne tajné spadajú také informácie a poznatky, ktoré súvisia s ohrozením ústavného zriadenia a územnej celistvosti štátu. „Za týmto účelom sa preverujú subjekty, ktoré sa môžu s takýmito informáciami oboznámiť alebo ich spoluvytvárať. Napríklad pri bezpečnostnej službe môžeme predpokladať, že stráži objekt, kde sa pracuje s utajovanými skutočnosťami. Strážnici sa do takého objektu dostávajú alebo prichádzajú do kontaktu so zamestnancami, vtedy môže byť požiadavka, aby takáto bezpečnostná služba a jej pracovníci boli preverení,“ priblížil Mojžiš, podľa ktorého môže byť kontakt majiteľa firmy na kriminálne prostredie dôvodom na nevydanie previerky. Ak sa preukáže, že za spoločnosť vystupoval syn majiteľa, malo by to mať rovnaký následok.

Bonul na svojom webe uvádza referencie od spoločností ako Slovenský plynárenský priemysel, Slovenské elektrárne, Dopravný podnik Bratislava, Slovenská pošta, Transpetrol, z ministerstiev sú to napríklad rezorty práce a hospodárstva.