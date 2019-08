Remišová podáva podnet na bývalých vyšetrovateľov, ktorí mali na starosti Kočnerove kauzy

VIDEO: Pozrite si tlačovú besedu Veroniky Remišovej (Za ľudí) na tému Načo nám je policajná inšpekcia?

Ako ďalej uviedla na tlačovej besede, Štefan Jombík a Jaroslav Barochovský z polície pred pol rokom odišli, policajná inšpekcia má však právomoc riešiť aj bývalých policajtov. „Ani títo dvaja vyšetrovatelia možno nekonali sami a mohli spolupracovať s ďalšími osobami. Kauzy Mariana K. predsa nemôžu končiť tak, že ľudia, u ktorých sú podozrenia z možnej spolupráce s ním, odídu s odchodným a s výsluhovým dôchodkom a nič sa nedeje," zdôraznila.

Rovnako podáva Remišová podnet na preverenie možného prepojenia policajtov s oligarchami a osobami z prostredia organizovaného zločinu. Podľa nej totiž existuje podozrenie z dlhodobého pôsobenia súčasných či bývalých policajných dôstojníkov, ktorí sa navzájom poznali, mali medzi sebou väzby a súčasne mali vzájomné väzby aj na skupinu tzv. bödörovcov, ktorej predstavitelia zase mali podľa zverejnených informácií väzby aj na Kočnera. „Sú tu podozrenia z koordinovaného, dlhodobého páchania trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa a iných trestných činov organizovanou formou, čo mohlo vážne ohroziť bezpečnosť a právny štát na Slovensku," uviedla Remišová v súvislosti s medializovanou komunikáciou Kočnera. Časti tejto komunikácie totiž naznačovali aj možné ovplyvňovanie trestného konania.

Inšpekcia už podľa Remišovej viaceré podozrenia preverovala, ale s nulovým výsledkom. „Nový šéf policajnej inšpekcie Adrián Szabó má však dnes príležitosť ukázať, že policajná inšpekcia nie je len zbytočný úrad, ktorý platia občania zo svojich daní a nevykazuje žiadne výsledky," povedala s tým, že inšpekcia by mala začať s dôkladným a hĺbkovým vyšetrovaním všetkých podozrení. „Prehnitý stav bezpečnostných zložiek, o ktorom vypovedá práve rozšifrovaná komunikácia, je priamym dôsledkom nečinnosti policajnej inšpekcie. Už dlhodobo zaznieva kritika na to, že inšpekcia stíha najmä radových policajtov za drobné alebo formálne chyby. No veľmi slabé výsledky dosahuje, pokiaľ ide o najzávažnejšie prípady podozrení z trestnej činnosti elitných policajtov a vysokých policajných funkcionárov," dodala Remišová.

Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR v pondelok informoval, že sa zaoberá komunikáciou obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera. „Z taktických dôvodov sa však v súčasnosti k stavu konania nie je možné bližšie vyjadriť," uviedla Petra Friese z tlačového odboru rezortu vnútra.