Okrem SNS a Smeru neprispeje na výstavbu stožiara žiadna parlamentná politická strana

Okrem Slovenskej národnej strany (SNS) a strany Smer neprispeje na výstavbu stožiara so štátnou vlajkou pred budovou Národnej rady SR žiadna parlamentná politická strana. Tretia koaličná strana Most-Híd o poskytnutí finančných príspevkov na tento účel neuvažuje. Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár.

Podľa opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS) je stožiar v danej veľkosti megalomanský a na danom mieste, vzhľadom na dominantu Bratislavského hradu, esteticky nevhodný. „Nevkus je, žiaľ, SNS a Andrejovi Dankovi vlastný,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré uviedol hovorca SaS Róbert Buček.

Ani ostatné opozičné strany neplánujú na výstavbu stožiara finančne prispieť. „Na vylomeniny Andreja Danka prispievať nebudeme, to radšej kúpim o jeden invalidný vozík viac a darujem ho niekomu, kto to naozaj potrebuje,“ priblížil líder hnutia Sme rodina Boris Kollár. Považuje to za vrcholne nemiestne, že je Slovensko konfrontované s takýmto hlúpym nápadom, keďže je tu veľmi veľa ľudí, čo potrebujú pomôcť. „Riešiť nepotrebný stožiar, de facto Dankove neukojené ego, je veľmi nemiestne, asi nám v tej SNS hlúpnu,“ dodal predseda hnutia.

K problematike sa vyjadril aj predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič, ktorý by podľa jeho slov „radšej prispel iným zdravotne postihnutým.“

Na výstavbu stožiara neprispeje ani strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Podľa podpredsedu strany Martina Beluského má ĽSNS svoj vlastný program podpory, z ktorého financujú najmä mnohopočetné rodiny a rodiny, ktoré sa dostali do ťažkej životnej situácie nie z vlastnej viny. „Na stožiare a ani iné podobné projekty ĽSNS neplánuje vyčleniť žiadne finančné prostriedky,“ dodal Beluský.

Výstavba stožiara pred budovou Národnej rady SR nie sú podľa predsedu NR SR Andreja Danka preteky s veľkosťou iných stožiarov. Ide o to, aby Slovensko malo svoj stožiar. Povedal to 17. júla s tým, že stožiare sú bežné aj v iných krajinách, nielen v Maďarsku. Informoval, že sám na výstavbu prispel 9 000 eur.

Zemné práce stoja 16-tisíc bez DPH, ďalšie časti vyjdú na 38-tisíc eur. Uviedol, že ešte pred výstavbou 30-metrového stožiara kontaktovali všetky zodpovedné úrady, vrátane pamiatkarov. Tento proces trval rok, dodal. Danko bude rád, ak sa stožiar podarí dokončiť 1. septembra. „Žiadna partizánčina sa tu nedeje," povedal vtedy na brífingu pred NR SR.

Okrem Danka a SNS podporil finančne tento projekt aj poslanecký klub vládnej strany Smer, ktorý na to vyčlenil päťtisíc eur. Informoval o tom hovorca Smeru Ján Mažgút. „Iniciatívu predsedu NR SR podporil aj predseda strany Smer Robert Fico osobným darom tisíc eur," uviedol Mažgút. Strana Smer považuje pozitívne zviditeľňovanie štátnych symbolov a prehlbovanie vlastenectva za správnu štátnu politiku, a preto bude vždy pripravená podobné aktivity podporovať, dodal.

Realizácia projektu vzbudila veľký záujem verejnosti, preto Kancelária Národnej rady SR zverejnila čísla účtu a tiež podmienky, ktoré musel potenciálny darca splniť. Vzhľadom na doterajšiu intenzitu a výšku darcovských príspevkov je podľa Kancelárie NR SR vysoko pravdepodobné, že suma čoskoro dosiahne náklady osadenia stožiara.