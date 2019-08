Fico: Kiska je typický Bašternák

Šéf Smeru nevidí problém v tom, keď sa niekto pokúšal sám pre seba niečo urobiť. „Keď ste trestne stíhaní, tak bojujete ako lev, ale nedosiahol nič, lebo sedí vo väzbe,“ dodal Fico na margo údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom. Podľa medializovanej komunikácie sa mali pokúšať prostredníctvom orgánov činných v trestnom konaní a sudcov manipulovať vyšetrovanie niektorých trestných konaní vedených voči Kočnerovi.

„Nech sa táto komunikácia prešetrí. Ak nejaký vyšetrovateľ v tejto veci zneužíval svoje právomoci, tak ho treba vypočuť. Na to sú tam príslušné orgány, ktoré v tom majú voľné ruky. Tak, ako sa prijali rozhodnutia v iných veciach, musia sa prijať aj v tejto téme. Som však zvedavý, či budú orgány činné v trestnom konaní také spravodlivé aj v prípade bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorý je typický Bašternák (podnikateľ odsúdený za daňové podvody – pozn.),“ zdôraznil Fico.

Fico zároveň vysvetlil, že zväčša to funguje tak, že keď sa objaví nejaká informácia, ktorá má poškodiť Smer, nikto neskúma, či bol porušený zákon pri získaní takejto informácie. „Tu sa vytvára obraz, že jeden pán, ktorý sedí vo väzbe, má vplyv na orgány činné v trestnom konaní. To sa mu asi nepodarilo, pretože keďže sedí vo väzbe, nemôže mať na nich vplyv,“ dodal predseda Smeru.

Na otázku, či sa ešte hodlá zúčastniť na vianočnom večierku Bonulu, povedal, že sa nebude tváriť, že sa s niekým v živote nevidel. „Ja dobre poznám majiteľa, ktorý je starý pán a nemá nič spoločné s pánom, ktorý je dnes predmetom nejakej medializácie,“ povedal Fico o Miroslavovi Bödörovi, ktorý je otcom Norberta Bödöra. „Ja si myslím, že je normálnou úlohou politika sa stretávať s podnikateľmi, komunikovať s nimi tam, kde takéto firmy zamestnávajú obrovský počet ľudí,“ povedal Fico.

Komunikácia medzi obžalovaným Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom je súčasťou policajných spisov. Polícia vo vzťahu ku komunikácii konštatuje, že obžalovaný sa „výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä advokáta Daniela Lipšica (prezývaného v komunikácii Lipstein alebo Gambino), predsedu OĽaNO Igora Matoviča, predsedu Sme rodina Borisa Kollára (Vlekár) a exprezidenta Andreja Kisku. Napríklad v súvislosti s Lipšicom napísal v roku 2018: „Toho Lipsteina musíme tento rok dotiahnuť.“ V súvislosti s Kollárom zase, že „Vlekár nemôže ísť do ďalších volieb“.

Fico nepovedal, či bude Gašpar na kandidátke

Predseda Smeru nepovedal, či bude na kandidátke strany v nadchádzajúcich parlamentných voľbách bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. „Touto témou sme sa v strane vôbec nezaoberali, momentálne robíme na obsahu programu,“ povedal Fico, ktorý bude kandidačnú listinu ako predseda strany navrhovať. Strana mu ju má odobriť.

Gašpar zatiaľ o svojom vstupe do politiky nerokoval so žiadnou politickou stranou. V utorok (6. 8.) to uviedol s tým, že to nie je jeho priorita. Vstup do politiky však nedávno na sociálnej sieti označil za jediný zákonný spôsob, ako môže občan presadzovať svoj názor.

Tibor Gašpar bol v období rokov 2012 až 2018 prezidentom Policajného zboru SR. Z funkcie odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Následne sa stal poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer), kde skončil 31. januára 2019 po medializácii kauzy lustrácie novinárov. Podľa slov ministerky tak urobil pre uvoľnenie atmosféry a zníženie tlaku na jeho osobu.