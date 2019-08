Harabin: Do parlamentných volieb by som šiel aj ako šéf Najvyššieho súdu

„Rozhodol som sa kandidovať za predsedu, pretože si nemôžem nevšimnúť prebiehajúcu mafianizáciu Najvyššieho súdu. Personálne obsadzovanie sudcov na objednávku politickým mafiánov prostredníctvom vedenia Najvyššieho súdu a Súdnej rady. Je nutné túto mafianizáciu okamžite zastaviť. Viem, čo treba urobiť, viem, ako to urobiť a ja sa nebojím,“ povedal Harabin pre Pravdu.

Ani v prípade úspechu však neplánuje odložiť bokom svoje politické ambície. „Či sa mi to podarí, alebo nepodarí, nič to nemení na mojich ambíciách urobiť takýto istý poriadok aj v parlamente. Keď sa mi to podarí, nič nebráni tomu, aby som vo februári kandidoval ako volebný líder politickej strany. Veď to je pol roka. Ja za pol roka dokážem urobiť to, čo iní nedokážu ani za dvadsať rokov. Idem kandidovať ako volebný líder a sudca, preruší sa mi výkon funkcie sudcu aj predsedu a realizoval by tom to, čo som avizoval aj v programe na prezidenta republiky,“ priblížil svoje plány sudca Najvyššieho súdu.

Ktorú stranu chce viesť do volieb, zatiaľ prezradiť nechce. „Mám svoju predstavu, v krátkom čase sa to dozviete. Nie je vylúčené, že v septembri. Každopádne to bude politická strana, ktorá nie je zaťažená ani terajšími politikmi, ani minulými,“ tvrdí Harabin.