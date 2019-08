Výdatná búrka zasiahla okresy Rožňava a Spišská Nová Ves, supercela prinesie krúpy a silný vietor

„Blato odpratali bagrom, naši príslušníci komunikáciu dočisťovali, aby bola bezpečne prejazdná. Výjazd sa začal približne o 18.00 h a stále trvá, činnosť dokončujú. Cesta je však už prejazdná,“ povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.

Hasiči v uplynulých hodinách zasahovali najmä pri odstraňovaní popadaných konárov a stromov, respektíve sprejazdňovaní ciest, aj odčerpávaní vody.

Síce supercela smeruje ďalej na východ, silné zrážky sa očakávajú na celom území Slovenska, a to hlavne na krajnom západe a severozápade Slovenska. Priniesť by so sebou podľa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMÚ) mali krúpy, intenzívne zrážky a silný nárazový vietor.