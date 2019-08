Pre búrky zasahovalo vyše 350 hasičov, odstraňovali najmä popadané stromy

„Najvážnejšia situácia bola v Trnavskom kraji. Tam bola pomoc hasičov potrebná 55-krát, a to najmä v okresoch Galanta a Senica,“ priblížila Križanová.

Nasadených bolo viac ako sto príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a takmer 40 kusov techniky. Pri zásahoch išlo najmä o odstraňovanie spadnutých stromov z budov, motorových vozidiel a z ciest.

„Hasiči z galantského okresného riaditeľstva HaZZ mali od 22.00 do 8.00 h spolu 22 výjazdov, z Dunajskej Stredy šesť, z Piešťan štyri, z Trnavy tri a zo Senice dva výjazdy,“ informoval vedúci oddelenia operačného riadenia Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave Martin Krajčovič. Ostatné výjazdy absolvovali podľa jeho informácií dobrovoľní hasiči obcí Borský Mikuláš, Štefanov, Sobotište, Smolenice, Veľká Paka, Veľké Kostoľany, Kráľov Brod, Moravany nad Váhom, Veľké Orvište, Váhovce, Vrbové, Gáň, Buková, Šamorín, Šoporňa, Podbranč, Jablonica, Pata, Jurová a Tomášikovo.

Dodala, že v Nitrianskom kraji boli privolaní k 49 udalostiam, v Trenčianskom kraji k 25 a v Banskobystrickom a Košickom kraji k 18 udalostiam. V Prešovskom kraji pre počasie zasahovali desaťkrát, v Bratislavskom šesťkrát.

Hasiči zasahovali najčastejšie pri odstraňovaní popadaných stromov zo striech a cestných komunikácií, odčerpávaní vody zo zatopených priestorov a odstraňovaní popadaných kusov striech.

Následky búrky odstraňovalo v Trenčianskom kraji 61 profesionálnych hasičov

Profesionálni hasiči z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) absolvovali v súvislosti s búrkovou činnosťou a silným vetrom v stredu (7. 8.) v noci a vo štvrtok nadránom celkom 17 výjazdov.

Ako informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Marián Petrík, išlo predovšetkým o odstraňovanie spadnutých stromov z ciest a miestnych komunikácií.

V rámci Trenčianskeho kraja v súvislosti s počasím zasahovalo 61 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a bolo nasadených spolu 18 kusov hasičskej techniky, doplnil Petrík.

Ako dodal, hasiči zasahovali štyrikrát v okrese Prievidza, po trikrát v okresoch Bánovce nad Bebravou a Partizánske, po dvakrát vyrážali k mimoriadnym udalostiam v Trenčianskom, Myjavskom a Ilavskom okrese a jeden zásah absolvovali v okrese Považská Bystrica.

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali 16-krát, odstraňovali popadané stromy

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali od stredy (7. 8.) do štvrtka rána v súvislosti s poveternostnou situáciou celkom 16-krát. Ako povedal žilinský krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Jaroslav Kapusniak, išlo o odstraňovanie stromov, ktoré popadali na vozovku, ale tiež o spadnutý strom na rodinný dom či zabezpečenie strhnutého plechu z radových garáží.

Podľa Kapusniaka najviac zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Martine, celkom šesťkrát, OR HaZZ v Žiline štyrikrát, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku po dvakrát a Dobrovoľný hasičský zbor obcí Sučany a Kotešová po jeden raz.

V teréne bolo 32 príslušníkov HaZZ a šesť členov dobrovoľných hasičských zborov s 13 kusmi hasičskej techniky.