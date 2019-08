Úniky zo spisu budú podľa Žitného pokračovať: Čaká nás horúca jeseň

„Vyzerá to veľmi obludne, ale musíme to povedať tak, že policajný zbor nemá iba týchto ľudí, ktorí s ním komunikovali. Je ich tam oveľa viac, oveľa väčšie množstvo policajtov s ním nekomunikovalo a neudržiavalo s ním žiadne kontakty,“ skonštatoval Žitný.

Zdôraznil tiež, že akákoľvek komunikácia s Kočnerom ešte nemusí znamenať, že policajt či prokurátor prekročil únosné hranice. Pripomenul komunikáciu Kočnera s bývalým námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym, ktorý sa preto musel porúčať z funkcie. „Ja som si to pozrel, nie je tam nič, čím by Peter Šufliarsky prekročil hranicu zákona. Je to zdvorilostné, ale nikdy mu nešiel pomôcť. Dôkazom toho je aj to, že Kočner si dal objednávku aj na likvidáciu Petra Šufliarskeho. Ale pána Šufliarskeho táto toxicita Mariana Kočnera stála funkciu,“ dodal analytik.

Žitný prirovnal Kočnerovo fungovanie aj koniec jeho éry k podnikateľovi Jozefovi Majskému. Aj Majský sa podľa Žitného nechcel vzdať svojich zaužívaných metód a nevšimol si, že sa v krajine zmenili pomery. „Žil stále vo svojom svete a nevidel, čo sa deje okolo. A to sa týka podľa mňa aj Mariana Kočnera, neregistroval, že sa tu všetko niekam ďalej posúva. On si viedol svoje súkromné vojny s nejakými novinármi, ktorých nemal rád, ale nevidel, že spoločnosť je už inak nastavená,“ mieni Žitný.

Nie všetky úniky z vyšetrovacieho spisu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej majú rovnaký motív. Analytik predpokladá, že úniky budú pokračovať aj ďalej. „Môžeme čakať horúcu jeseň, ešte nie je všetkým zverejneniam koniec,“ myslí si Milan Žitný, ktorý toto dianie vníma ako súčasť predvolebnej kampane.