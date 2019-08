Baránek: Oponenti budú Trubanovi drogy stále pripomínať

„Z toho sa vykrútiť nedalo, tak zvolil cestu, že to priznal. Vyhovárať sa z niečoho, čo je evidentné, by vyvolalo len ďalšie otázky a ďalšie komentáre,“ myslí si Baránek. „Ak by sa Truban nepriznal, hrozil by mu podľa Baránka konflikt s budúcimi možnými partnermi. Už by nečelil kritike len zo strany koalície, ale aj svojich opozičných partnerov. Tam by to už ťažko uhral,“ mieni analytik, podľa ktorého to už nemení skutkovú podstatu, že drogy bral a hovoril o tom verejne a že to dával do nejakých pozitívnych konotácií. Baránek pripúšťa, že Truban mal prednášku, na ktorej pred študentmi hovoril o drogách pred šiestimi rokmi, ale to podľa neho „vlastne nič nemení“. "Skutková podstata veci sa nezmenila a pokiaľ budú oponenti chcieť, budú mu drogy stále vyčítať.