Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, s 21,8 percenta by v nich zvíťazila strana Smer. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so 14 percentami hlasov.

Tretia by skončila ĽSNS s 12,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus na vzorke 1 020 respondentov, ktorý sa konal v dňoch 1.8. – 7.8.2019.

Štvrté miesto má v augustovom prieskume KDH so 7,5 percenta. Nasledujú SaS s SNS zhodne so 7 percentami, Sme rodina so 6,3 percenta hlasov. Hnutie OĽaNO by disponovalo ziskom 6 percent hlasov. Ako posledná by sa do parlamentu dostala aj novovzniknutá strana Za ľudí s 5,2 percenta.

Správu aktualizujeme.