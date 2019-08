Výmena Trubana ako lídra PS/Spolu nie je v koalícii na programe dňa

Jeho slová potvrdil aj samotný líder Progresívneho Slovenska Truban s tým, že tému si vydiskutovali interne v strane. „Aj v PS mi dôverujú po tom, že som spravil chybu," povedal s tým, že si uvedomuje, že bude musieť bojovať nielen o dôveru straníkov, ale predovšetkým voličov.

Michal Truban musel odpovedať na nepríjemnú otázku TA3. Pred rokmi mal pod pseudonymom blackhole na rovnomennej webstránke hovoriť, že ho „čaká ešte päť bieleho“. Zrejme išlo o vtip, bránil sa Truban. „Ja som nikdy žiadne drogy nepredával a ani som nepestoval,“ odpovedal Truban.

Drogová aféra Michala Trubana (PS) je podľa jeho politických kolegov Miroslava Beblavého (Spolu) a Alojza Hlinu (KDH) vecou dôvery. Hlina priznal, že to, ako sa Truban k afére postavil, nepridáva na dôvere. „Dôvera sa nedá kúpiť, ani v obchode, ani pod pultom. Dá sa len získať. Ale ja tomu dávam šancu,“ povedal šéf kresťanských demokratov.

Podľa Beblavého by bolo lepšie, ak by sa Truban k skúšaniu drog priznal hneď, ale podstatné je, že tak vôbec urobil. „Ale v slovenskej politike sú politici, ktorí nevedia priznať chybu, nikdy ju nepriznajú. Sú tu vrcholoví politici, ktorí ani po rokoch nepovedia pravdu v dôležitejších veciach. Viem, že Michala to škrelo a nechcel sa dokolečka vyhovárať,“ povedal Beblavý. Podľa svojich slov si je vedomý toho, že ich to poškodilo.

Hlina zároveň priznal, že k tejto téme pristupuje aj z toho kontextu, že jedna droga – alkohol, mu takmer zničila detstvo. „Povedal som si, že skúsim motivovať – viac ako 20 rokov absolútne nepijem alkohol. Pokúšam sa tak motivovať aj rodinu, že aj bez alkoholu sa dá zabávať, usmiať, mať spokojnú rodinu. To bol môj prístup. Preto toto vnímam v určitom kontexte. Odsúdiť je ľahké, zarežete raz-dva. Vysvedčenie mu nevystavia naši voliči, ale voliči PS/Spolu,“ dodal Hlina.

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban vo štvrtok priznal, že marihuanu požil viackrát a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj drogu LSD. Povedal to vo videu, ktoré zverejnil na svojej facebookovej stránke.

Video: Analytik Ján Baránek v TV Pravda hovorí, že politickí oponenti budú drogy Trubanovi vyčítať.