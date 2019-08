PS chce, aby parlamentný výbor preveril nezávislosť policajnej inšpekcie

Obvinenéný Marian Kočner (na snímke je vidno časť jeho profilu, zakrýva ho prvý kukláč vľavo) počas predvedenia na výsluch do budovy NAKA v Nitre. Archívna foto.

Obvinenéný Marian Kočner (na snímke je vidno časť jeho profilu, zakrýva ho prvý kukláč vľavo) počas predvedenia na výsluch do budovy NAKA v Nitre. Archívna foto. Autor: Tatiana Michalková , Pravda

Zväčšili sa moje pochybnosti o nezávislosti policajnej inšpekcie. Parlamentný výbor by mal jej konanie preveriť, hovorí Sibyla. Ak sa ukáže, že konala v rozpore so zákonom a ohrozila tak úspešnosť vyšetrovania, ktoré sa môže vzťahovať aj na osobu Milana Lučanského, výbor by mal podľa neho ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer) žiadať o vyvodenie dôsledkov.

Predovšetkým si myslím, že orgány činné v trestnom konaní vedia, čo majú robiť, aj bez pána Sibylu, reagoval Hrnko. Je presvedčený o tom, že všetky politické zásahy do vyšetrovania len maria jeho priebeh.

Komunikáciu medzi podnikateľom Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom predložil na pojednávaní v kauze televíznych zmeniek prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta. Pochádza z trestnej veci vraždy novinára Jána Kuciaka, doteraz sa však komunikácia na pojednávaní nečítala.

Podľa Denníka N mali v správach hovoriť aj o Milanovi. Riaditeľom inšpekcie ministerstva vnútra bol vtedy súčasný policajný prezident Milan Lučanský. Môžem s čistým svedomím povedať, že nikdy som sa na ničom so spomínanými osobami nedohadoval, nestretával som sa s nimi a nebol som s nimi v žiadnom kontakte, reagoval. Podľa vlastných slov dostal od Úradu inšpekčnej služby na nahliadnutie správy, v ktorých sa spomína jeho meno.