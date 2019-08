V utorok sa ochladí, leto sa však ešte nelúči

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave Pavel Faško hovorí, že teploty prekračujúce tridsiatky sú práve v tomto období štandardné. „Pripomínam rok 2015, keď v Topoľčanoch 12. augusta namerali presne 39 stupňov. Aj v tomto roku bude 12. augusta horúco, ale nie tak ako pred štyrmi rokmi,“ pokračuje.

Pozrite si videopredpoveď počasia TV Pravda s meteorológom Danielom Cibulom na víkend s výhľadom na ďalšie dni.

Cez víkend teploty určite prekročia tridsiatky, najteplejšie by však malo byť v pondelok, keď by mal teplomer ukazovať aj vyše 35 stupňov. „Možno bude dosiahnutá aj najvyššia hodnota teploty vzduchu v tohtoročnom lete,“ upozorňuje Faško. Najteplejšie – 37,1 stupňa – bolo zatiaľ 1. júla.

V utorok však príde doslova teplotný skok, na západe Slovenska totiž môže teplota počas dňa klesnúť o desať stupňov. „Na juhovýchodnom Slovensku môže byť ešte aj v utorok veľmi teplo, ale už v ďalších dňoch nebude tak horúco. Najviac citeľná bude zmena medzi pondelkom a utorkom na západnom Slovensku,“ vysvetľuje klimatológ. Podľa neho sa však leto ešte nelúči, len nebude až zničujúco horúce.

„O chvíľu sme v druhej polovici augusta. Ak to aj nevnímame cez počasie, určite si to všimneme na dĺžke dňa. V porovnaní s obdobím, keď bol najdlhší, sa skrátil približne o hodinu a pol,“ objasňuje Faško. Takže šance na horúčavy budú s pribúdajúcimi dňami výrazne klesať.

Búrky sa očakávajú v sobotu večer a v noci, ale počasie výraznejšie neovplyvnia ani v nedeľu, ani v prvý deň budúceho týždňa. V pondelok večer a v noci na utorok už bude cez Slovensko prechádzať front, ktorý so sebou prinesie opäť búrky. „Na tie si už bude treba dať pozor. Teplotné kontrasty na fronte, vo vzduchových hmotách pred a za frontom môžu spôsobiť, že búrky budú nebezpečné podobne, ako sme zažili tento týždeň,“ varuje Faško.

Ochladenie z tropických na letné teploty bude trvať najmenej v pracovnej časti týždňa. „Šanca, že bude 35 stupňov v dňoch po pondelku, nie je veľká. Zvláštnosťou tohtoročného augusta je príliš časté striedanie horúcich a menej horúcich vzduchových hmôt. Preto si myslím, že vo fázach, keď sa oteplí, môžeme mať ešte aj tridsiatky. Preto by som nepovedal, že sa leto po pondelku končí. Nekončí sa, len by sme už nemali mať také zničujúce horúčavy,“ hovorí klimatológ o dňoch, ktoré zostávajú do konca prázdnin.

A hneď aj upozorňuje na jav, ktorý prekvapil vo štvrtok. V stredu večer po 21. hodine Slovensko zasiahol búrkový front. Prichádzal zo západu a mal jednoznačne západo-východný smer. "Totiž pri týchto frontoch často búrky smerujú od juhozápadu na severovýchod alebo od juhu na sever.

Front v priebehu noci prešiel až na východné Slovensko, tam to však už nebolo také zlé, pretože sa tam dostal v druhej polovici noci," vysvetľuje Faško s tým, že za to môže teplotný kontrast. Najsilnejší je večer a skoro v noci, a práve on zvýrazňuje všetky nebezpečné prejavy búrky – blesky, hromy, silný nárazový vietor.

V súvislosti so stredajšími búrkami sa hovorilo o bow echu. Faško hovorí, že tento jav súvisí s chladnejšou vzduchovou hmotou, ktorá prúdi v búrkovom oblaku. Keď sa padavé prúdy studeného vzduchu dostanú k zemskému povrchu, môže nárazový vietor spôsobiť škody na stavbách či porastoch stromov.

Vietor bol naozaj silný. V Nitre dosiahol v nárazoch 101 km/h, v Piešťanoch a na bratislavskej Kolibe 97, v Poprade 76, v Kuchyni na Záhorí, v Gánovciach pri Poprade a v Kamenici nad Cirochou 72 km/h. V horských oblastiach boli rýchlosti vyššie – na Lomnickom štíte namerali v nárazoch 122 a na Chopku až 137 km/h.

Vo štvrtok, keď búrkový front prešiel krajinou, však bolo opäť teplo. „Keď prechádzal takýto poveternostný front cez Slovensko pred štyridsiatimi rokmi, znamenalo to zmenu charakteru počasia na niekoľko dní. V ostatných rokoch sa však v podstate ihneď vyčasí. Veď vo štvrtok popoludní v Rimavskej Sobote namerali 30,1 stupňa,“ podotýka Faško.

Táto zmena v počasí sa prejavuje aj suchom. „Zrážkové úhrny za celé leto nebudú vyzerať nepriaznivo,“ hovorí klimatológ. „Ak si však zoberieme napríklad Oravskú Lesnú, kde v minulosti štandardne mali dve tretiny letných dní so zrážkami, zistíme, že od 1. júna mali tridsať dní, v ktorých sa vyskytli zrážky. Napršalo tam 199 mm zrážok, z toho však 100 mm spadlo počas dvoch búrkových dní – 21. júla a 7. augusta. Toto je príznačné pre úhrny zrážok v ostatných rokoch: v niekoľkých dňoch zaznamenávame celé množstvo zrážok, ostatné dni sú suché,“ konštatuje.

Z takýchto zrážok nemá príroda úžitok. „To je to negatívne. V stredu pršalo, vo štvrtok svietilo slnko a pofukoval vietor, ktorý krajinu tiež vysušuje. Teraz je čas na zužitkovanie vody veľmi krátky, takže množstvo jej odteká a nevsakuje do hlbších vrstiev pôdy, preto je problém aj s nízkou hladinou spodnej vody,“ dodáva Faško.